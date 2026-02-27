miniszterelnökkormányorbán

Péntek este Orbán Viktor is kosármeccset nézett, munka közben az irodájában

Összefoglalót írt a miniszterelnök, de közben a geopolitikai helyzetet is elemezte.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 22:51
Perl Zoltán óriásit küzdött az egész magyar csapattal együtt a századik válogatott meccsén Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba
Péntek este az irodájában dolgozott Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalára felkerült videóból kiderült, hogy egy összefoglalót írt, de közben azért fél szemmel a magyar kosárlabda-válogatott meccsét is nézte. A felvétel készítője pedig arról faggatta a kormányfőt mindeközben, hogy van-e hasonlóság a mostani olajhelyzet, és az 1990-es között, amikor az Antall-kormány idején egy ideig szintén nem érkezett nyersanyag a Barátság vezetéken.

Orbán Viktor szerint most erősebbek és felkészültebbek vagyunk, mint akkor, és van elég tartalékunk, így nem állhat elő egy hasonló helyzet, mint akkoriban. Akkor szerinte egy orosz–magyar ellentét volt, de most az oroszok küldik az olajat, és az ukránok akadályozzák meg, hogy hozzánk elérkezzen. A gázvezetékkel mára kikerültük Ukrajnát, délről is van vezeték, emiatt is biztosabb most a helyzet. 

A miniszterelnök szerint az ukránok most a választások miatt elszántabbak, és balhét akarnak csinálni, és ezzel elérni, hogy Magyarországnak ukránbarát kormánya legyen. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

