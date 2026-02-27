Péntek este Orbán Viktor is kosármeccset nézett, munka közben az irodájában

Péntek este az irodájában dolgozott Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalára felkerült videóból kiderült, hogy egy összefoglalót írt, de közben azért fél szemmel a magyar kosárlabda-válogatott meccsét is nézte. A felvétel készítője pedig arról faggatta a kormányfőt mindeközben, hogy van-e hasonlóság a mostani olajhelyzet, és az 1990-es között, amikor az Antall-kormány idején egy ideig szintén nem érkezett nyersanyag a Barátság vezetéken.

Orbán Viktor szerint most erősebbek és felkészültebbek vagyunk, mint akkor, és van elég tartalékunk, így nem állhat elő egy hasonló helyzet, mint akkoriban. Akkor szerinte egy orosz–magyar ellentét volt, de most az oroszok küldik az olajat, és az ukránok akadályozzák meg, hogy hozzánk elérkezzen. A gázvezetékkel mára kikerültük Ukrajnát, délről is van vezeték, emiatt is biztosabb most a helyzet.