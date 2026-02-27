Orbán Viktor újabb közös lépéseket helyezett kilátásba, felgyorsul a szerb–magyar olajvezeték építése, Genfben egyeztetett Ukrajna

A miniszterelnök reggel a Kossuth rádióban kiemelte, hogy az elkövetkezendő időszakban újabb közös lépések jöhetnek Szlovákiával a Barátság kőolajvezeték ügyében. Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy Ukrajna egyértelműen megtámadta hazánk gazdaságát a vezeték elzárásával. Szijjártó Péter bejelentette a szerb–magyar kőolajvezeték megépítésének felgyorsítását és kibővítését. Genfben tárgyalóasztalhoz ült Ukrajna és az Egyesült Államok, hogy az újjáépítéséről beszéljenek. Budapestre érkeztek egyeztetni a V4-országok parlamenti vezetői. Nagy-Britannia kiürítette a teheráni külképviseletét. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Orbán Viktor szerint egyértelmű, hogy Ukrajna megtámadta hazánk gazdaságát. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal

Annak érdekében, hogy az olajszállítás újrainduljon a Barátság vezetéken, újabb közös lépéseket kezdeményezhetünk a szlovákokkal – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban.

Az orosz olaj nélkül felmegy a benzin ára ezer forint környékére, ami további áremelkedéseket okoz a gazdaságban

– mutatott rá. Ennek elkerülésére védőintézkedéseket kell tenni, elsőként leállítottuk a dízel szállítását Ukrajnába. Az áramot is leállíthatjuk, de magyarok élnek a határ túlsó oldalán, ezért a 90 milliárdos uniós támogatás blokkolását jelentettük be, majd a 20. szankciós csomag blokkolását is – idézte fel a miniszterelnök.