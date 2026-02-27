Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

Rendkívüli

Annak érdekében, hogy az olajszállítás újrainduljon a Barátság vezetéken, újabb közös lépéseket kezdeményezhetünk a szlovákokkal – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor értékelése szerint Ukrajna megtámadta a gazdaságot, hiszen az orosz olaj nélkül a benzin ezer forintba kerülne literenként, ami további áremelkedésekhez vezetne. Hangsúlyozta, hogy a kormány kitart amellett, hogy Magyarország kimarad a háborúból.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 7:10
– Amint az interjúnak vége lesz, rögtön telefonon kapcsolatba lépek a szlovákokkal, hogy milyen közös lépéseket tegyünk még annak érdekében, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő értékelése szerint az ukránok megtámadták a gazdaságunkat az olajszállítás leállításával.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még mindig nem indította újra a Barátság vezetéket. Orbán Viktor tegnap nyílt levélben fordult az ukrán elnökhöz, de válasz nem érkezett, mindössze behívták a nagykövetet.

Az orosz olaj nélkül felmegy a benzin ára ezer forint környékére, ami további áremelkedéseket okoz a gazdaságban

– mutatott rá. Ennek elkerülésére védő intézkedéseket kell tenni, elsőként leállították a dízel szállítását Ukrajnába. Az áramot is leállíthatjuk, de magyarok élnek a határ túlsó oldalán, ezért a 90 milliárdos uniós támogatás blokkolását jelentettük be, majd a 20. szankciós csomag blokkolását is – idézte fel a miniszterelnök.

– A nyugat-európai emberek nem ismerik az ukránokat, és elhiszik, hogy műszaki okok miatt nem érkezik olaj. Ha nekünk mondanak valamit az ukránok, háromszor ellenőrizzük,

ezért is kértük, hogy a mi szakértőinkkel is megnézzük, mi a helyzet a Barátság kőolajvezetékkel.

Mi tudjuk, hogy bármire képesek az ukránok, nem véletlenül kellett kirendelni a katonákat és a rendőröket, hogy a kulcsfontosságú létesítményeket őrizzék – mutatott rá a kormányfő. Emlékeztetett: Ukrajna az az ország, amely felrobbantotta az Északi Áramlat vezetéket.

A miniszterelnök azt javasolta, hogy Magyar Péter és az ellenzék először tanulmányozza a tényeket.

– Az ukránok a németek Északi Áramlatát felrobbantották, beépültek a Tisza Pártba, egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben

mi nem adunk katonákat, fegyvereket, és nem sodródunk bele a háborúba

– szögezte le Orbán Viktor.

Az energiabiztonsággal kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette, zajlik egy vita a horvátországi olajszállításról, de az biztos, hogy a horvátok a barátaink.

– Nyolcszáz év óta így van, ez egy fantasztikus történelmi örökség, meg kell őrizni. A horvátoknak és a magyaroknak is az az érdeke, hogy barátság legyen a két ország között. Nem csak a nyaralás miatt, hanem a kisebbség miatt is, amely itt él. A horvátoktól azt várjuk, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségüket,

nem tehetik meg, hogy nem juttatják el Magyarországra az olajat

– húzta alá a kormányfő.

A kormányfő kifejtette: van egy fővezeték az olaj szállítására, a Barátság, és van egy kiegészítő vezeték a horvátoknál. Az ő javaslatuk az, hogy tegyük ezt a fővezetékké, de ehhez fejlesztés szükséges, ami tesztelés alatt áll. Azért kell két vezeték, hogy ha az egyikkel baj van, a másikkal lehessen számolni.

– Azért tartom veszélyesnek a Shellből ideejtőernyőztetett tiszás energiapolitikus programhirdetését, amely szerint le kell választanunk magunkat az orosz olajról, közben arról is beszél, hogy diverzifikálásra van szükség.

De ha levágok egy működő vezetéket, akkor nem szélesítem, hanem szűkítem a lehetőségeimet. Az nem diverzifikálás

– mutatott rá Orbán Viktor.

Kitért arra, hogy a gazdasági adatok szerint az orosz olaj 13 dollárral olcsóbb, mint a nyugati, de a szállítással együtt 20 dollár a különbözet. A Mol hivatalos adatai szerint ha nincs orosz olaj, akkor ezer forintos benzinár és gazdasági káosz jön. Ráadásul a finomítókban nem lehet bármilyen összetételű olajat finomítani – fejtette ki.

Négy éve tart a háború, ezalatt megtanulunk együtt élni ezzel, mert a nemzeti kormány megígérte, hogy nem engedjük belesodorni magunkat, és ez így is történt – idézte fel a miniszterelnök.

– Mi ebből a háborúból ki fogunk maradni. A nemzeti kormány egyenlő a biztonsággal, ezt érdemes észben tartani a következő választáson is. De most vagyunk a legközelebb a háborúhoz, mert az amerikaiak kiszálltak Ukrajna támogatásából. És ha hamarosan nem lesz béke, a diplomáciából is ki fognak vonulni, miközben az Európai Unió egyértelműen a háború támogatása mellett áll, „multinacionális biztosító erőt küldenének”. Eldöntötték, hogy a frontvonalon fogják megnyerni, béke helyett. Ez a terv a részükről. Mindezek mellett pedig az ukránok be akarnak jönni az unióba.

A következő két-három évben a legveszélyesebb forgatókönyvre kell felkészülni, és arra kell összpontosítani, hogy kimaradjunk

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök leszögezte: mindenki eldöntheti, hogy elhiszi-e Magyar Péter állításait, vagy sem.

– A Tisza Párt rendezett egy szavazást, arról, hogy támogatják-e Ukrajna EU tagságát. Támogatták. Akkor hogy fognak nemet mondani? Hogy mondanának neki nemet, ha ők finanszírozzák őket, ők szervezik a kampányukat? Ez nyílt összejátszás, az ukránok nyíltan beszélnek arról, hogy azon dolgoznak, hogy leváltsák a magyar kormányt – mutatott rá, majd kiemelte: A nemzeti petíciót azért kellett elindítani, mert csak a kormány mondja, hogy nem támogatjuk az ukránok EU csatlakozását.

A petíció tehát segít, hogy pontot tegyünk ennek a kérdésnek a végére, hogy megmutassuk, mit akarnak a magyarok

– jelentette ki a kormányfő.

 

Óriási bravúr a teljes foglalkoztatottság

A gazdasági helyzetről Orbán Viktor azt mondta: a háború velünk van, míg Európa-szerte elbocsátások vannak, Magyarországon hozzászoktunk, hogy teljes foglalkoztatottság van.

– Nehéz elképzelni, hogy idehaza tömeges munkanélküliség legyen. Az elmúlt egy évben Lengyelországban megszűnt 200 ezer munkahely, a cseheknél 161 ezer, a németeknél 129 ezer. Ágazatok mennek tönkre, az európai alumíniumipar térdere esett, a vegyipar mindjárt térdre esik, egyes iparágak megszűnése fenyeget. Ennek oka, hogy a háború miatt az energia négyszer annyiba kerül, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Így mindennek, az alumíniumnak, a vegyipari termékeknek, a gépjárműveknek, amelyeket Amerikában és Kínában gyártanak, a költsége alacsonyabb, olcsóbban tudják gyártani, és kiszorítják ez európai termékeket.

Óriási bravúr, hogy olyan megállapodásokat tudtunk kötni, amelyeknek köszönhetően továbbra is teljes foglalkoztatás van, nem mennek tönkre iparágak,

a gépjárműipar folyamatosan fejlődik. Időben átálltunk a benzinesről az elektromos autók gyártására. Ha nincs ez az átállás, ideértve az akkumulátort is, akkor nem a növekedést, hanem a bezárást kellett volna végignézni – hívta fel a figyelmet.

– Amíg Európában elbocsátások vannak, nálunk a Mercedes-gyárban az ötezredik munkást vették fel, és háromezer embert toboroznak épp. Senki se vegye garantáltnak, hogy munka alapú társadalom van és a háborús körülmények között fejlődni tud a gazdaság. Az, hogy be lehet vezetni 11 százalékos bérminimum-emelkedést, amikor a gazdasági növekedés 1 százalék, vagy ilyen körülmények között is meg tudjuk duplázni a családi adókedvezményt, be tudjuk vezetni a 14. havi nyugdíjat, adómentessé tudjuk tenni az édesanyákat vagy fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt tudunk adni, mind példátlan Európában – sorolta a miniszterelnök.

Szerinte a háborúból kimaradás az előfeltétele annak, hogy fenn tudjuk tartani az eddigi eredményeket. Hozzátette: ehhez persze pénz kell, az extraprofitot nem szabad kiengedni az országból.

– Csak annyit szabad kiengedni, amennyi a korrektséghez és a későbbi beruházásokhoz szükséges. A 2010–2025 közötti időszakban 15 ezer milliárd forintot sikerült elvonni ezektől a cégektől, amit a családoknak adtunk. Ezt a politikát kell folytatni, nem szabad engedni, hogy a multik bekerüljenek a kormányba, és kivigyék ezt a pénzt – összegzett Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
Út a háborúhoz

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

