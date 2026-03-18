gázUkrajnalótrágyaMagyarországorosz-ukrán háborúpolitikai aktivista

Itt az újabb hajmeresztő ukrán hergelés: „A magyarok fűtsenek lótrágyával és fával!” + videó

Nem először üzenik az ukránok: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarország ne jusson hozzá az olajhoz és a gázhoz. – Fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával! – mondta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 8:56
Magyarország olajellátását támadja Ukrajna (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mindent meg kell tenniük az ukránoknak, hogy Magyarország és Szlovákia ne jusson olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista, a szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője, írja a Mandiner.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

Korcsinszkij szerint Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra, inkább 

fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával!

Hangsúlyozta, az ukránoknak mindent meg kell tenniük, hogy a magyarok ne jussanak olajhoz és gázhoz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly tétje van az energiakérdésnek. Kijev, Brüsszel és Berlin összehangolt politikai akciója zajlik Magyarország ellen. Olajválságot előidézve próbálják hatalomra segíteni a Tisza Pártot. Szijjártó Péter szerint egy színház, amit Brüsszel és Kijev művel. A Tisza Párt elnöke és velük a Tisza Párt pedig Brüsszel kezében van.

Ukrajnában egy magyarellenes politika folyik, egy magyarellenes állami politika. Ez nem újdonság, nem is a háborúval jött, ez most már több mint tíz éve így van. Kezdődött 2015-ben azzal, hogy a kárpátaljai magyarok jogait elkezdték nagyon-nagyon durván visszanyírni. És mára eljutottunk oda, hogy a Szovjetunió idejében a kisebbségi jogok magasabb szinten érvényesültek Ukrajna területén, mint jelenleg. És ez szégyen. Egy elvileg az Európai Unióba igyekvő ország drámai mértékben sérti meg és vágja vissza a nemzeti közösségek, a nemzeti kisebbségek jogait, és ehhez Brüsszelből asszisztálnak

– mutatott rá a miniszter.

 

Borítókép: Magyarország olajellátását támadja Ukrajna (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Az ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
