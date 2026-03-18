– Mindent meg kell tenniük az ukránoknak, hogy Magyarország és Szlovákia ne jusson olajhoz és gázhoz – hangsúlyozta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista, a szélsőjobboldali Ukrán Nemzeti Gyűlés – Ukrán Népi Önvédelem szervezet korábbi vezetője, írja a Mandiner.
Itt az újabb hajmeresztő ukrán hergelés: „A magyarok fűtsenek lótrágyával és fával!” + videó
Nem először üzenik az ukránok: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarország ne jusson hozzá az olajhoz és a gázhoz. – Fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával! – mondta Dmitro Korcsinszkij ukrán militáns és politikai aktivista.
Korcsinszkij szerint Magyarország és Szlovákia a múltba néző, elmaradott országok, amelyeknek nincs is szükségük gázra meg olajra, inkább
fűtsenek lótrágyával vagy végső esetben tűzifával!
Hangsúlyozta, az ukránoknak mindent meg kell tenniük, hogy a magyarok ne jussanak olajhoz és gázhoz.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly tétje van az energiakérdésnek. Kijev, Brüsszel és Berlin összehangolt politikai akciója zajlik Magyarország ellen. Olajválságot előidézve próbálják hatalomra segíteni a Tisza Pártot. Szijjártó Péter szerint egy színház, amit Brüsszel és Kijev művel. A Tisza Párt elnöke és velük a Tisza Párt pedig Brüsszel kezében van.
Ukrajnában egy magyarellenes politika folyik, egy magyarellenes állami politika. Ez nem újdonság, nem is a háborúval jött, ez most már több mint tíz éve így van. Kezdődött 2015-ben azzal, hogy a kárpátaljai magyarok jogait elkezdték nagyon-nagyon durván visszanyírni. És mára eljutottunk oda, hogy a Szovjetunió idejében a kisebbségi jogok magasabb szinten érvényesültek Ukrajna területén, mint jelenleg. És ez szégyen. Egy elvileg az Európai Unióba igyekvő ország drámai mértékben sérti meg és vágja vissza a nemzeti közösségek, a nemzeti kisebbségek jogait, és ehhez Brüsszelből asszisztálnak
– mutatott rá a miniszter.
Borítókép: Magyarország olajellátását támadja Ukrajna (Fotó: AFP)
