Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

A kormányfő Bayer Zsoltnak ad interjút.

2026. 03. 17. 20:58
Befordultunk a célegyenesbe, mostantól tények vannak. Minden, amit látunk az más, mint amit el akartak hitetni velünk az elmúlt másfél-két évben – fogalmazott Orbán Viktor a Bayer show különkiadásában a Hír TV-n. A miniszterelnök lapunk publicistájának műsorában elmondta, hogy a világ lángba borult és kiderült, hogy a biztonság felértékelődött.

Készen állok, induljunk neki

– jelentette ki a kampány véghajrájáról szólva.

A március 15-i Békemenet kapcsán elmondta, hogy egy fantasztikus tömeget lehetett látni. Úgy véli, hogy a rendezvény egy győzelemre készülő politikai közösség összejövetele volt.

Egy nagy változás időszakában vagyunk – fogalmazott a kormányfő a világpolitikai helyzet kapcsán. Úgy vélekedett, hogy a világnak az a rendje, ami volt, többé nem működőképes. A világot irányító nagyok, a közepesek és a kicsik is keresik a helyüket ebben az új világban.

Nekünk az a dolgunk, hogy úgy érkezzünk meg az új korszakba, hogy erősebbek vagyunk. Így kellene egy jó kormánynak átvezetnie az országot ezen a néhány éves időszakon

– tette hozzá.

A nyugat a sajátjának tekinti az ukrajnai háborút

A kormányfő az ukrajnai háború kitörése kapcsán felidézte: a nyugat úgy döntött, hogy ezt a saját háborújának tekinti. Emlékeztetett, hogy Joe Biden akkori amerikai elnök kijelentette, hogy az orosz vezetésnek meg kell buknia. Orbán Viktor szerint amikor Donald Trump nyert a 2024-es amerikai elnökválasztáson, akkor azt lehetett volna mondani, hogy állj, de az európaiak azt mondták, hogy folytatni akarják a háborút.

A miniszterelnök a háború nyertesei között említette a fegyvergyárakat, valamint a nagy energiacégeket is. Az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából, hogy eladhassák a sajátjukat. Ennek az iskolapéldája a Shell – jegyezte. Szerinte ezért nem véletlen, hogy Magyarországon is az ellenzék kulcsfigurája a Shell. De ismertette azt is, hogy a háborúkon a legtöbbet mindig a bankárok keresik. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon ezek az erők azért nem járnak sikerrel, mert kirúgja őket az ajtón.

Mi tudunk nemet mondani, a nemzeti-patrióta kormány tud nemet mondani. Más európai kormányok nem tudnak

– tette hozzá.

Az Unióban a fenyegető vonások dominánsak

A kormányfő szerint az elmúlt néhány évtizedben Európában kiépült egy olyan hálózat, amely bőségesen adott pénzt arra, hogy a liberális eszméket terjesztő értelmiségnek kényelmes és jó élete, valamint nagy befolyása legyen. Megjegyezte, hogy ezek az értelmiségiek mindig arra következtetésre jutottak, hogy a világot olyan bajok fenyegetik, amellyel szemben csak a nemzeteken túlnyúló politikai erőkkel lehet fellépni.

De valójában a gondok mögött mindig olyan megfejtések sorakoztak, hogy szükség van egy világkormányzásra – vélekedett Orbán Viktor. Kiemelte, hogy zajlik annak a gondolatnak a felépítése, hogy a nemzeti kormányok már nem alkalmasak a bajok megoldására és világkormányra van szükség. A miniszterelnök megjegyezte, hogy az Európai Unió kapcsán azért lett kritikusabb a véleménye, mert most a fenyegető vonások a dominánsak. 

A kormányfő az Északi Áramlat gázvezeték ukrán felrobbantása kapcsán felidézte, hogy szürreális élmény volt, amikor az eset kapcsán a német kancellár semmit nem mondott. Majd megjegyezte, hogy Volodimir Zelenszkij korábban lezárta a Magyarország felé tartó gázvezetéket.

A krími háború óta tudtuk, hogy ilyesmi lesz és nekünk kell építeni egy másik, Ukrajnát elkerülő gázvezetéket

– ismertette a miniszterelnök. Tudatta, hogy az ötlet Szijjártó Péter zsenialitását dicséri, ha pedig akkor ezt nem csinálják meg, most nincs Magyarországon olcsó gáz. Orbán Viktor szerint most még inkább hihető, hogy veszélyben van a Déli Áramlat gázvezeték.

Mint jelezte, olajat két irányból lehet hazánkba hozni, Ukrajnán és Horvátországon keresztül.

A kormányfő ámul, hogy büntetlenül lehet olyan primitív dolgokat mondani, mint Kapitány István, a Tisza Párt energetikai szakértője, aki azt mondja, hogy hazánk leválik az orosz olajról és ezt diverzifikálással oldják meg.

A diverzifikálás azt jelenti, hogy a lehetőségeink számát növeljük. Amikor szűkítjük, az nem diverzifikálás, hanem pont az ellenkezője

– tette hozzá. Nekünk legalább két vezeték kell – húzta alá a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy eddig 22 alkalommal lépett fel zavar a Barátság kőolajvezeték működésében, azonban mindig meg tudták oldani az újraindítását. Most, hogy közeledünk a választáshoz, valamiért nem sikerül – vélekedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
