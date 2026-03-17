Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

Befordultunk a célegyenesbe, mostantól tények vannak. Minden, amit látunk az más, mint amit el akartak hitetni velünk az elmúlt másfél-két évben – fogalmazott Orbán Viktor a Bayer show különkiadásában a Hír TV-n. A miniszterelnök lapunk publicistájának műsorában elmondta, hogy a világ lángba borult és kiderült, hogy a biztonság felértékelődött.

Készen állok, induljunk neki

– jelentette ki a kampány véghajrájáról szólva.

A március 15-i Békemenet kapcsán elmondta, hogy egy fantasztikus tömeget lehetett látni. Úgy véli, hogy a rendezvény egy győzelemre készülő politikai közösség összejövetele volt.

Egy nagy változás időszakában vagyunk – fogalmazott a kormányfő a világpolitikai helyzet kapcsán. Úgy vélekedett, hogy a világnak az a rendje, ami volt, többé nem működőképes. A világot irányító nagyok, a közepesek és a kicsik is keresik a helyüket ebben az új világban.

Nekünk az a dolgunk, hogy úgy érkezzünk meg az új korszakba, hogy erősebbek vagyunk. Így kellene egy jó kormánynak átvezetnie az országot ezen a néhány éves időszakon

– tette hozzá.

A nyugat a sajátjának tekinti az ukrajnai háborút

A kormányfő az ukrajnai háború kitörése kapcsán felidézte: a nyugat úgy döntött, hogy ezt a saját háborújának tekinti. Emlékeztetett, hogy Joe Biden akkori amerikai elnök kijelentette, hogy az orosz vezetésnek meg kell buknia. Orbán Viktor szerint amikor Donald Trump nyert a 2024-es amerikai elnökválasztáson, akkor azt lehetett volna mondani, hogy állj, de az európaiak azt mondták, hogy folytatni akarják a háborút.

A miniszterelnök a háború nyertesei között említette a fegyvergyárakat, valamint a nagy energiacégeket is. Az olcsó orosz olajat ki akarják tolni Európából, hogy eladhassák a sajátjukat. Ennek az iskolapéldája a Shell – jegyezte. Szerinte ezért nem véletlen, hogy Magyarországon is az ellenzék kulcsfigurája a Shell. De ismertette azt is, hogy a háborúkon a legtöbbet mindig a bankárok keresik. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon ezek az erők azért nem járnak sikerrel, mert kirúgja őket az ajtón.

Mi tudunk nemet mondani, a nemzeti-patrióta kormány tud nemet mondani. Más európai kormányok nem tudnak

– tette hozzá.