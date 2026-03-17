Magyar Péter ma is csúnyán alulmaradt + videó

Amint lapunk is beszámolt, a kaposvári kampányrendezvény után újabb állomáshoz érkezett Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök Egerben, a Dobó téren találkozott a támogatóival. A rendezvény előtt békemenetet tartottak az egriek. A miniszterelnök a beszédében azt mondta, áprilisban mindenkire szükség lesz, aki megértette, hogy Magyarország jövője azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e a kormánynak kívül tartani Magyarországot a háborúból. Közölte, mi békét akarunk, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk, nemet kell mondanunk a háborúra és azokra, akik a hatalomra kerülésük érdekében leszerződtek Brüsszellel. – Nem szabad ukránpárti kormányt választani, magyar kormányra van szükség – jelentette ki Orbán Viktor.
