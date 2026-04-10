Orbán Viktor: Szombaton találkozunk a Szentháromság téren + videó

– Szombaton találkozunk a Szentháromság téren. Gyertek, ez nagyot fog szólni! – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán pénteken délelőtt közzétett videójához, amelyben a kampányzáró gyűlésre invitálta a nemzeti kormánnyal szimpatizálókat.

A hangulatos videóban feltűnik Dér Heni, aki az Ismerős Arcok ikonikus dalából, a Nélküledből énekel egy részletet, de üzenetet küld Szabó Zsófi, Szentkirályi Alexandra, Szijjártó Péter, Lázár János, Pataky Attila, Kis Grófo, Vasvári Vivien, Curtis – akik mindannyian ott lesznek a nagyszabású rendezvényen.

Mindenki hozzon el mindenkit is! Győzelemre fel!

– biztat a kormányfő.