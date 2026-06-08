Trükkök százai: mutatjuk, hogyan játssza ki a Tisza-kormány az egyik legfőbb kampányígéretét

Elmaradhat a társadalmi konzultáció a lex Sulyokról is?

Már készülőben van a tizenhetedik alaptörvény-módosítás is, amivel megbuktatnák Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A lex Orbánhoz hasonlóan vélhetően a lex Sulyokot is önálló képviselői indítványként nyújtanák be. Mindez azért fontos, mert ha a kormány terjeszt be indítványokat, akkor azokat társadalmi egyeztetésre kellene bocsátania.

Ám önálló képviselői indítványok esetében nincsen ilyen kötelezettség.

A parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának a korábbi ülése után Melléthei-Barna Márton lapunk kérdésére, hogy ő fogja-e benyújtani a lex Sulyokot, amivel a Tisza Párt megbuktatná az államfőt, kitérő választ adott. – Nem lex Sulyok és nem államfőt akarunk buktatni – jelentette ki.

Megjegyzendő, hogy bár Magyar Péter a kampányban többször beszélt arról, hogy az államfőnek távoznia kellene a hivatalából, ám a Tisza programjában erről már nem esett szó.

A közmédia ügyében is megkerülné az egyeztetést a Tisza-kormány

A Tisza Párt mögé beálló Vona Gábor is kritikákat fogalmazott meg a társadalmi egyeztetés hiányát illetően. A Második Reformkor elnöke azt nehezményezi, hogy a Tisza társadalmi egyeztetés nélkül alakítaná át a közmédiát. Magyar Péter a minap jelentette be, hogy a héten benyújtják az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter nemrég ismertette, miként alakítanák át a közmédiát. Tarr Zoltán szerint a változást a törvények és az alkotmány betartásával érhetik el, és közölte, hogy a Tisza-kormány két lépésben alakítja át a közmédiát. Azt ígérte, társadalmi egyeztetést is indítanak arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Beszámolt arról is, hogy megkezdik a közmédia átvilágítását.

Egyelőre társadalmi egyeztetésnek se híre, se hamva. De nemcsak az egyeztetés hiányát lehet felróni a közmédia ügyében a Tiszának, hanem azt is, hogy nincsenek tisztában a hatályos jogszabályokkal.

Korábban lapunk részletesen foglalkozott azzal, hogy Magyar Péter Tarr Zoltánt bízta meg a közmédia átvilágításával, ám a vonatkozó jogszabályok szerint a kormány nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál.

Eszerint a Tisza-kormány vagy nem ismeri a médiatörvényt, vagy ismeri, de tudatosan megszegi azt.

Korábban lapunk megkeresésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) jelezte: bíznak benne, hogy a tervezett vizsgálatot jogszerű keretek között, valamint a kormányzat és a közszolgálati médiarendszer közötti szükségszerű távolságtartásra figyelemmel folytatják majd le.