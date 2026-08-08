hőségriadókormányfelelősség

Rendesen leégette magát a tiszás képviselő: helyretették az emberek, miután Orbán Viktorba akart belerúgni

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Borics Mihály olyan kérdést tett fel a válságkezelés kapcsán Facebook-posztjában, amit nem kellett volna.

Baranyai Gábor
2026. 08. 08. 9:18
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A tiszás politikus posztjának olvasói is számonkérték a következetlenséget, sokszor keresetlen szavakkal.

Egyértelmű válaszok a tiszás képviselő kérdésre Fotó: Facebook

A kommentelők emlékeztették az országgyűlési képviselőt, hogy Orbán Viktor se nem kormányzati tényező, se nem országgyűlési képviselő.

Veretes vélemények Fotó: Facebook

A megjegyzések között vissszatérő elem, hogy a tiszás politikust arra figyelmeztetik, hogy ő és pártja van hatalamon, minden kormányzati döntés felelőssége rájuk hárul és nem elődeikre. 

A felelősség kérdése egyértelmű a kommentelők szerint Fotó: Facebook

A posztolók a vízügyi államtitkár eltűnésével és a válsághelyzetben elmaradt gyors szakmai döntésekkel is szembesíti Borics Mihályt.

Az érdemi válságkezelés elmaradt

Nem csak a posztolók, hanem Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is értékelte a kormány válságkezelését. Lapunknak adott interjúban Bóka János leszögezte: a hőséghelyzetben a kormány az előző kabinet eredményeire építve tudta egyáltalán elkerülni az összeomlást. A Fidesz frakcióvezetője úgy vélte, hogy a Tisza a válság érdemi kezelésére nem volt képes, csak belekényszerítették az ipari szereplőket a kapacitás, a magyar lakosságot pedig a fogyasztás csökkentésébe.

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Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

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Vagyunk itt pár millióan, akik szerint az, hogy a miniszterelnök összevissza rohangál, majd kisvideókat gyárt az ámokfutásáról, még nem válságkezelés.

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