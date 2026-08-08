Rendesen leégette magát a tiszás képviselő: helyretették az emberek, miután Orbán Viktorba akart belerúgni

A nép szava...
A tiszás politikus posztjának olvasói is számonkérték a következetlenséget, sokszor keresetlen szavakkal.
A kommentelők emlékeztették az országgyűlési képviselőt, hogy Orbán Viktor se nem kormányzati tényező, se nem országgyűlési képviselő.
A megjegyzések között vissszatérő elem, hogy a tiszás politikust arra figyelmeztetik, hogy ő és pártja van hatalamon, minden kormányzati döntés felelőssége rájuk hárul és nem elődeikre.
A posztolók a vízügyi államtitkár eltűnésével és a válsághelyzetben elmaradt gyors szakmai döntésekkel is szembesíti Borics Mihályt.
Az érdemi válságkezelés elmaradt
Nem csak a posztolók, hanem Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is értékelte a kormány válságkezelését. Lapunknak adott interjúban Bóka János leszögezte: a hőséghelyzetben a kormány az előző kabinet eredményeire építve tudta egyáltalán elkerülni az összeomlást. A Fidesz frakcióvezetője úgy vélte, hogy a Tisza a válság érdemi kezelésére nem volt képes, csak belekényszerítették az ipari szereplőket a kapacitás, a magyar lakosságot pedig a fogyasztás csökkentésébe.
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