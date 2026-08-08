Hazájában megfeledkeztek a Magyarországot könnyek közt elhagyó klasszisról

A Veszprém a csütörtöki győri sikere után tehát a második nyári mérkőzését is fölényesen megnyerte, így utazhat el a spanyolországi edzőtáborba, amely keretein belül a jövő héten Pontevedrában, míg két hét múlva Santanderben lép pályára felkészülési tornán.