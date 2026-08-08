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Hazájában megfeledkeztek a Magyarországot könnyek közt elhagyó klasszisról

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Az ötvenéves jubileum jegyében telik majd a One Veszprém HC új idénye, amely hazai nyitányán a távozó jobbszélső volt főszerepben. Gasper Marguc 12 év után tér vissza a szlovén Celje együtteséhez, amellyel a Veszprém péntek este felkészülési mérkőzést játszott. Marguc a két félidőben különböző csapatban játszott, a szünetben pedig visszavonultatták a 24-es számú mezét.

Wiszt Péter
2026. 08. 08. 8:46
Gasper Marguc elköszönt Veszprémtől Fotó: One Veszprém HC/Kolozsvári Barnabás
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A Veszprém a csütörtöki győri sikere után tehát a második nyári mérkőzését is fölényesen megnyerte, így utazhat el a spanyolországi edzőtáborba, amely keretein belül a jövő héten Pontevedrában, míg két hét múlva Santanderben lép pályára felkészülési tornán.

 

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