Hazájában megfeledkeztek a Magyarországot könnyek közt elhagyó klasszisról

A Veszprém a csütörtöki győri sikere után tehát a második nyári mérkőzését is fölényesen megnyerte, így utazhat el a spanyolországi edzőtáborba, amely keretein belül a jövő héten Pontevedrában, míg két hét múlva Santanderben lép pályára felkészülési tornán.
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Az ötvenéves jubileum jegyében telik majd a One Veszprém HC új idénye, amely hazai nyitányán a távozó jobbszélső volt főszerepben. Gasper Marguc 12 év után tér vissza a szlovén Celje együtteséhez, amellyel a Veszprém péntek este felkészülési mérkőzést játszott. Marguc a két félidőben különböző csapatban játszott, a szünetben pedig visszavonultatták a 24-es számú mezét.
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