Az AEK görög bajnokként a selejtező utolsó körében kapcsolódik be a küzdelmekbe, és augusztus 18-án játssza a párharc első meccsét. Varga Barnabásék ellenfele a bolgár Levszki Szófia vagy a kazah Kajrat Almati lehet a BL-alapszakaszba jutásért.
Félbeszakította Vitális Milánt a bemutatásán, és magyarul kiáltott az AEK elnöke
Vitális Milán már kedden este Athénban landolt, szerdán átesett az orvosi vizsgálaton, aláírta a négy évre szóló szerződését, csütörtök délelőtt pedig hivatalosan is bemutatta őt szurkolóinak a görög bajnok AEK. Varga Barnabás újdonsült csapattársát Mario Iliopulosz klubelnök személyesen köszöntötte, aztán félbeszakította az angolul bemutatkozó Vitális Milánt, a végén pedig magyarul kiáltott neki.
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