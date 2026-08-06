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Cristiano Ronaldo megmutatta a luxusautóit, mintegy tízmilliárd forinttal pózolt

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Cristiano Ronaldo bepillantást engedett az exkluzív autógyűjteményébe. A portugál futballsztár több Ferrarit, két Bugattit, egy McLarent és egy Mercedes hiperautót is megmutatott a közösségi oldalán, a képekhez pedig csak annyit írt: „A játékaim.” Ami azt illeti, drága játékról van szó: Cristiano Ronaldo átszámítva mintegy tízmilliárd forinttal pózolt.

Szalay Attila
2026. 08. 06. 8:26
Átszámítva mintegy tízmilliárd forinttal pózolt Cristiano Ronaldo, aki már azt sem tudja, hány autója van Forrás: Instagram / Cristiano Ronaldo
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A forrás szerint egy ilyen autó értékét 12,5 millió fontra, vagyis körülbelül 5,28 milliárd forintra tették 2025 februárjában. Az autó végsebessége elérheti a 386 kilométert óránként.

McLaren és Mercedes is áll a garázsában

A most megmutatott autók között szerepel egy McLaren Speedtail, amelynek ára elérheti a 2,1 millió fontot, vagyis a 886 millió forintot.

Ronaldo egy Mercedes-AMG One tulajdonosa is. A hibrid hiperautó ára több mint 2,2 millió font, azaz 929 millió forint.

A most megosztott képeken nem szerepelnek, de érdekesség, hogy milyen „hétköznapi” autókat használ Ronaldo. A gyűjteményének az egyik legolcsóbb darabja egy körülbelül 40 ezer fontos, azaz 17 millió forintos Chevrolet Camaro.

Ronaldo korábban azt is elárulta, hogy szaúdi klubja, az al-Nasszr játékosai a klub BMW-vel kötött együttműködésének köszönhetően egy-egy autót kapnak, de ő maga Szaúd-Arábiában a nagy forgalom miatt nem ül gyakran volán mögé.

A Cristiano Ronaldo friss fotóin szereplő luxusautók

  • Ferrari Purosangue – 312 ezer font, körülbelül 132 millió forint
  • Ferrari 599 GTO – több mint 500 ezer font, legalább 211 millió forint
  • Ferrari Daytona SP3 – 1,73 millió font, körülbelül 731 millió forint
  • Ferrari Monza SP1/SP2 Közel – 2,27 millió font, körülbelül 959 millió forint
  • Bugatti Veyron – 2 millió font, körülbelül 845 millió forint
  • Bugatti Centodieci – 12,5 millió font, körülbelül 5,28 milliárd forint
  • McLaren Speedtail – akár 2,1 millió font, körülbelül 887 millió forint
  • Mercedes-AMG One – több mint 2,2 millió font, legalább 929 millió forint

Becsült összérték: körülbelül 9,97 milliárd forint.

 

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