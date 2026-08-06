Cristiano Ronaldo megmutatta a luxusautóit, mintegy tízmilliárd forinttal pózolt

A forrás szerint egy ilyen autó értékét 12,5 millió fontra, vagyis körülbelül 5,28 milliárd forintra tették 2025 februárjában. Az autó végsebessége elérheti a 386 kilométert óránként.

McLaren és Mercedes is áll a garázsában

A most megmutatott autók között szerepel egy McLaren Speedtail, amelynek ára elérheti a 2,1 millió fontot, vagyis a 886 millió forintot.

Ronaldo egy Mercedes-AMG One tulajdonosa is. A hibrid hiperautó ára több mint 2,2 millió font, azaz 929 millió forint.

A most megosztott képeken nem szerepelnek, de érdekesség, hogy milyen „hétköznapi” autókat használ Ronaldo. A gyűjteményének az egyik legolcsóbb darabja egy körülbelül 40 ezer fontos, azaz 17 millió forintos Chevrolet Camaro.

Ronaldo korábban azt is elárulta, hogy szaúdi klubja, az al-Nasszr játékosai a klub BMW-vel kötött együttműködésének köszönhetően egy-egy autót kapnak, de ő maga Szaúd-Arábiában a nagy forgalom miatt nem ül gyakran volán mögé.