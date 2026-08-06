Az új üzem létesítését megakadályozta a Tisza, a gyárbezárásról mélyen hallgatnak
A tószegi Accell Hunland Kft. bezárása és a várható tömeges elbocsátásokkal kapcsolatban fogalmazott meg éles kritikát Facebook-oldalán Deák Dániel. A politikai elemző szerint kérdéses, hogy a térség országgyűlési képviselője, Rost Andrea tett-e lépéseket a gyár megmentéséért, illetve milyen segítséget kapnak az állásukat elvesztő dolgozók. Arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt megakadályozta egy új nagyüzem nyitását a közelben.
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