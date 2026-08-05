Válságkezelés helyett dobozolás: energiakrízis dúl az országban, de Kapitány István minisztériumában sokan egész mással vannak elfoglalva

Kapitány levele szerint a GEM működése az elmúlt hetekben stabil és folyamatos volt, ezt azonban nem mindenki gondolja így. A helyzetet egy minisztériumi érintett úgy írta le: a tárcánál teljes a fejetlenség. Vannak munkatársak, akik lassan három hónapja nem tudják, hogy melyik minisztériumhoz tartoznak majd és azt sem, hogy mikor foglalhatják el új helyüket, s mikor kezdhetnek nyugodt keretek között dolgozni.

Egyre több a kritika

– A válsághelyzet megmutatta, hogy Magyar Péter kormányában kapkodás, fejetlenség és zűrzavar uralkodik – hívta fel a figyelmet Bóka János közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője tegnap arról beszélt, hogy négy hónappal a választások után még nem álltak fel teljesen a minisztériumok, senki sem tudja, hogy egy-egy szakterületért pontosan ki felel.

Hasonlóan látja a helyzetet a közösségi média megannyi felhasználója is. Mint arról beszámoltunk, a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett minapi bejegyzés alatt – mely arról szólt, hogy a GEM, a Paksi Atomerőmű, a Mavir és az MVM folyamatosan dolgozik az ország energiaellátásának biztosításán – szép számmal jelentek olyan hozzászólások, amelyek szerint a kabinet most próbálja megmagyarázni, amit meg kellett volna előznie.