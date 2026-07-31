„Mit tettetek a dumáláson kívül?” – páros lábbal szálltak bele az emberek a Tisza-kormányba, össztűz alatt Magyar Péter

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

Nem ez volt az első eset, amikor a népharag utolérte a Tisza-kormányt. Épp a minap számoltunk be arról, hogy durván kiakadtak a kommentelők Szondi Vanda kormányszóvivőre. „Ehhez én nem adnám az arcom” – jegyezte meg az egyik kommentelő, amikor Szondi Vanda kormányszóvivő büszkén hirdetette, hogy a vényköteles gyógyszerek esetében nulla százalék lesz az áfakulcs. Csakhogy nem ez volt az ígéret, az emberek pedig napról napra dühösebbek. Egy másik kommentelő szerint pedig inkább olyan dolgokról kellene beszélni, amelyek valóban érintik az emberek mindennapjait, például az energiabiztonságról, vagy arról, hogy mennyi lesz a rezsi télen.

Köszönjük Rákosi Mátyás elvtársnak ezt a szenzációs megtakarítást, még gondolkodunk, hogy a havi 100 forint összeget mire költsük

– jegyezte meg gúnyosan valaki. „És mennyi mindent törölt el? Azt nem tudjátok felsorolni, sz*r banda?” – tette fel a kérdést egy másik kiábrándult tiszás kommentelő. De volt olyan is, aki azon csodálkozott, hogy ennyire át lehet verni embereket, mint ahogy azt a Tisza Párt és Magyar Péter tette.