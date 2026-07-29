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Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

miniszterelnöktiszapolitical capitalmediánMagyar Péter

Megnevezték Magyar Péter legnagyobb ellenfelét, feladták a leckét a kormányfőnek

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A kormánynak nem az ellenzék vitte be az első jelentősebb ütést, hanem saját maga – írta legfrissebb elemzésében a Political Capital. A politikai kutató és elemzét intézet szerint a mézesheteknek az elsietett köztársaságielnök-jelölés vetett véget, az elhibázott politikai lépés miatt sokan csalódtak a pártban. A kormányfőt viszont nem aggasztja, hogy 5 százalékpontot esett a népszerűsége a Tiszának, szerinte „van miből kopjon”.

Munkatársunktól
2026. 07. 29. 14:05
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs
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A kutatás arra is kitér, noha a magyarok az Eurobarometer friss adatai alapján jóval optimistábbak, mint az EU-átlag a saját háztartás és az ország gazdasági helyzetére vonatkozóan is, jelentős politikai kockázatot jelent a Tisza-kormány száméra, hogy megfeleljen a választói irreálisan magas elvárásaihoz, és még kifejezetten jó kormányzati teljesítmény mellett is sokan csalódhatnak. Az elemzés szerint a Fidesz is éppen ebben bízik és a korábban belengetett ígéreteivel igyekszik szembesíteni a Tiszát.

 „Magyar Péternek egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele. Kétségtelen, a miniszterelnökre különösen nagy teher hárul. Saját döntéséből fakadóan van ez így, de Magyar Péter jórészt egyedül van a politika színpadán, ahol egyszerre szerző, rendező és főszereplő: a kormányzati kommunikáció az általa folyamatosan közvetített műsorra épül. A show egyelőre népszerű, de Magyar Péter a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, ha elmúlnak a mézeshetek” – vélte a Political Capital.

Magyar Péter parlamenti performanszaira előbb-utóbb ráunnak az emberek (Fotó: Ladóczki Balázs)
Magyar Péter parlamenti performanszaira előbb-utóbb ráunnak az emberek (Fotó: Ladóczki Balázs)

Magyar Péter: Van miből kopjon

A Political Capital elemzésére maga a kormányfő is reagált a közösségi oldalon, a Telex cikke alá azt kommentelte: 

Van miből kopjon, a csiszolódás egyébként nem céltalan kopás.

Ahogy arról lapunk is beszámolt a minap, a miniszterelnök az elmúlt napokban éles kritikát kapott a tengerentúlról is, a Bloomberg arról írt, hogy bár a magyarok továbbra is széles körben támogatják Magyar Péter céljait – a jogállamiság helyreállítását és Orbán szövetségeseinek eltávolítását –, az a tempó, amellyel az új miniszterelnök saját kinevezettjeivel igyekszik betölteni az üres pozíciókat, néhány saját szavazóját is elgondolkodtatta. Az amerikai lap szerint különösen azután ingott meg a választók bizalma, miután miniszterelnök alig egy nappal azután nevezte meg Polgár Juditot jelöltként, hogy Sulyok Tamás államfő aláírta az alkotmánymódosítást, ezzel pedig a saját tisztségéből is távozott.

(Forrás: Képernyőfotó)

 

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