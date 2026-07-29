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parkolóautomataombudsmanFEOSZ

Az autósok nem hagyják annyiban: egyre több a panasz a parkolóautomaták leszerelése miatt

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Nem kényszeríthet egy közszolgáltatás senkit arra, hogy telefont, okostelefont és mobilalkalmazásokat használjon – állítja a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, mégpedig amiatt, mert a szervezethez egyre több panasz érkezik a budapesti parkolóautomaták leszerelése miatt. A július elseje óta élő új budapesti szabályokat élesen támadta a Fidesz, a KDNP pedig az ombudsmanhoz fordult.

Jakubász Tamás
2026. 07. 29. 14:02
Dobás, csörrenés. Vannak, akik a jövőben is így szeretnének fizetni a budapesti parkolásért. Fotó: Kallus György
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A FEOSZ mindezek miatt felkérte a jogalkotót és a fogyasztóvédelemmel foglalkozó minisztériumot, hogy fontolják meg a 3331 budapesti parkolóautomata leszerelésének megállítását, és a készpénzes fizetés lehetőségének meghagyását.

Már csak azért is, mert az alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy a készpénzt használjon.

Az ombudsmanhoz fordult a KDNP

Éppen az alkotmányos rendelkezések felől közelítheti meg a témát az alapvető jogok biztosa, a KDNP ugyanis nem sokkal a szabály hatályba lépése után Juhász Imréhez fordult. Az ellenzéki párt arra kérte az ombudsmant, hogy mondja ki: sérülnek a magyar emberek alkotmányos jogai, amikor nem engedik őket készpénzzel fizetni. Kritikát fogalmazott meg a július elseje óta élő szabályok kapcsán a Fidesz is. A párt fővárosi frakcióvezető-helyettese, Gulyás Gergely Kristóf korábban a Magyar Nemzetnek nyilatkozva cinizmust és átgondolatlanságot emlegetett, egyúttal sokallta a díjak emelésének mértékét is.

Drágult is a parkolás

Merthogy július elsejétől nemcsak a fizetés rendje változott meg, drágult is a parkolás Budapesten. A tarifák átlagosan 25 százalékkal nőttek: az A zónában 600 helyett óránként 800 forintra ugrik az ár, a B-ben 450 forintról 600-ra, a C-ben 300-ról 400-ra és a D-ben 200-ról 300-ra.

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