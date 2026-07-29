Az autósok nem hagyják annyiban: egyre több a panasz a parkolóautomaták leszerelése miatt

A FEOSZ mindezek miatt felkérte a jogalkotót és a fogyasztóvédelemmel foglalkozó minisztériumot, hogy fontolják meg a 3331 budapesti parkolóautomata leszerelésének megállítását, és a készpénzes fizetés lehetőségének meghagyását.

Már csak azért is, mert az alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy a készpénzt használjon.

Az ombudsmanhoz fordult a KDNP

Éppen az alkotmányos rendelkezések felől közelítheti meg a témát az alapvető jogok biztosa, a KDNP ugyanis nem sokkal a szabály hatályba lépése után Juhász Imréhez fordult. Az ellenzéki párt arra kérte az ombudsmant, hogy mondja ki: sérülnek a magyar emberek alkotmányos jogai, amikor nem engedik őket készpénzzel fizetni. Kritikát fogalmazott meg a július elseje óta élő szabályok kapcsán a Fidesz is. A párt fővárosi frakcióvezető-helyettese, Gulyás Gergely Kristóf korábban a Magyar Nemzetnek nyilatkozva cinizmust és átgondolatlanságot emlegetett, egyúttal sokallta a díjak emelésének mértékét is.

Drágult is a parkolás

Merthogy július elsejétől nemcsak a fizetés rendje változott meg, drágult is a parkolás Budapesten. A tarifák átlagosan 25 százalékkal nőttek: az A zónában 600 helyett óránként 800 forintra ugrik az ár, a B-ben 450 forintról 600-ra, a C-ben 300-ról 400-ra és a D-ben 200-ról 300-ra.