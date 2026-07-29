vízszintduna vízállásaszárazság

Egyre drámaibb a helyzet a Dunán, és még csak most kezdődnek a nagy bajok

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A tartós szárazság és a hőség miatt történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízszintje Magyarországon. A hajózási kapacitások drasztikusan csökkentek, a folyó több szakaszán torlódnak a teherhajók, miközben a paksi atomerőmű teljesítményét is mérsékelni kellett. A helyzet Európa-szerte kritikus, és a következő hetekben sem ígérkezik érdemi javulás.

Magyar Nemzet
2026. 07. 29. 10:36
Talán még soha nem láttuk ennyire kiszáradni a Dunát Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV Forrás: AFP
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Mindez azért különösen fontos, mert a Duna az ARA-térség – Amszterdam, Rotterdam és Antwerpen – kikötőitől egészen Konstancáig fontos kereskedelmi útvonal. Gabonát, műtrágyát és egyéb ömlesztett árut, de projektfuvarokat is szállítanak rajta. A kieső kapacitásokat azonban a közúti és vasúti fuvarozás nem tudja azonnal pótolni, így 

a folyó alacsony vízállása már nem pusztán hajózási, hanem szélesebb ellátási és költségproblémává válik.

A helyzet a jövőbeli energiabiztonság szempontjából is figyelmeztető. Szalma Botond, a Plimsoll Zrt. vezérigazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a Duna más szakaszain zsilipek sora segíti a hajózást, Magyarországon egyetlen ilyen létesítmény sincs. Az alacsony vízállás miatt az üzemanyagszállító hajók is késve, illetve csak korlátozott rakománnyal érkezhetnek.

A probléma hosszabb távon a paksi atomerőmű és a Paks II hűtését is érintheti. A szakértői felvetések szerint a Dunán Fajsznál, majd Adonynál és később Budapest fölött is szükség lehetne duzzasztásra, míg a Tiszán Csongrád térségében merül fel hasonló megoldás. 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.
 

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