Egyre drámaibb a helyzet a Dunán, és még csak most kezdődnek a nagy bajok

Mindez azért különösen fontos, mert a Duna az ARA-térség – Amszterdam, Rotterdam és Antwerpen – kikötőitől egészen Konstancáig fontos kereskedelmi útvonal. Gabonát, műtrágyát és egyéb ömlesztett árut, de projektfuvarokat is szállítanak rajta. A kieső kapacitásokat azonban a közúti és vasúti fuvarozás nem tudja azonnal pótolni, így

a folyó alacsony vízállása már nem pusztán hajózási, hanem szélesebb ellátási és költségproblémává válik.

A helyzet a jövőbeli energiabiztonság szempontjából is figyelmeztető. Szalma Botond, a Plimsoll Zrt. vezérigazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a Duna más szakaszain zsilipek sora segíti a hajózást, Magyarországon egyetlen ilyen létesítmény sincs. Az alacsony vízállás miatt az üzemanyagszállító hajók is késve, illetve csak korlátozott rakománnyal érkezhetnek.

A probléma hosszabb távon a paksi atomerőmű és a Paks II hűtését is érintheti. A szakértői felvetések szerint a Dunán Fajsznál, majd Adonynál és később Budapest fölött is szükség lehetne duzzasztásra, míg a Tiszán Csongrád térségében merül fel hasonló megoldás.

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