Rendkívüli

Rendkívüli készültség a hőség miatt: harmadfokú riasztást adtak ki az egész országra

tiszamagyarországonhajóduna

Sorban vesztegelnek a szállodahajók Magyarországon, rekordalacsony a Duna vízállása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Rekordalacsonyra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél, ami már a hajózást is súlyosan érinti. A magyarországi szakaszon mintegy 15 szállodahajó várakozik, a teherhajók többsége pedig nem tud elindulni, vagy csak jelentősen csökkentett rakománnyal közlekedhet az elhúzódó aszály és a rendkívül alacsony vízállás miatt.

Pámer Dávid
Forrás: MTI2026. 07. 29. 11:08
Várakoznak a szállodahajók a Dunán az alacsony vízállás miatt
Várakoznak a szállodahajók a Dunán az alacsony vízállás miatt Fotó: MAXIM KONANKOV Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Vitézy Dávid kommentháborúban bizonygatja, hogy nem hozták haza az uniós pénzeket

Odrobina Kristóf avatarja

Ki érti ezt...?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.