Mi lesz Marco Rossi kulcsemberével? Már az sem kizárt, hogy elhagyja Angliát

Merre tovább? Premier League? Skócia?

Tóth piaci értékét jelenleg egymillió euróra becsli a Transfermarkt, és korábban arról lehetett hallani, hogy a Premier League-ből is érdeklődnek iránta. Most az Origo ugyanakkor azt írja, hogy Belgiumból és Skóciából is kaphat ajánlatokat.

A következő hetekben eldőlhet, hogy marad-e a Championshipben, vagy újabb fejezet nyílhat a pályafutásában.