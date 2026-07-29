Tóth Balázsmagyar labdarúgó–válogatottBlackburn Rovers FC

Mi lesz Marco Rossi kulcsemberével? Már az sem kizárt, hogy elhagyja Angliát

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Angliai sajtóhírek szerint nem jutott egyezségre Tóth Balázs és a Blackburn Rovers, ezért az angol másodosztályú klub megfelelő ajánlat esetén már ezen a nyáron eladhatja a magyar kapusát. A 28 éves játékos remek idényt zárt Angliában, közben pedig Marco Rossi is őt tette meg a magyar válogatott első számú kapusának Dibusz Dénes után. Tóth Balázs a Premier League-ben, de akár Belgiumban vagy Skóciában is kiköthet.

Szalay Attila
2026. 07. 29. 7:39
Szoboszlai Dominik nézi, ahogy Tóth Balázs lehúzza a labdát Cristiano Ronaldo elől a magyar válogatottban Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
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Merre tovább? Premier League? Skócia?

Tóth piaci értékét jelenleg egymillió euróra becsli a Transfermarkt, és korábban arról lehetett hallani, hogy a Premier League-ből is érdeklődnek iránta. Most az Origo ugyanakkor azt írja, hogy Belgiumból és Skóciából is kaphat ajánlatokat.

A következő hetekben eldőlhet, hogy marad-e a Championshipben, vagy újabb fejezet nyílhat a pályafutásában.

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