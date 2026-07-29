Sokkoló adatok: az összeomlás szélén Európa ivóvízellátása

A szárazságot fokozzák a hőhullámok (Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto)

Ez a strukturális pazarlás fenntarthatatlan helyzetet teremt napjainkban, amikor a felszín alatti víztartó rétegek amúgy sem tudnak visszatöltődni.

Az európai agrárium intenzív öntözési igényei miatt a gazdák kénytelenek illegális vagy ellenőrizetlen mélyfúrású kutakból kiszivattyúzni a vizet, ami a talajvízszint globális süllyedéséhez vezet.

A nemzetközi elemzések egyértelműen kimutatják, hogy a túlzott és ellenőrizetlen vízhasználat miatt a kontinens felszín alatti vízkészleteinek több mint húsz százaléka rossz mennyiségi vagy kémiai állapotban van. A kiürülő föld alatti medencék pedig hajlamosak a tömörödésre, ami azt jelenti, hogy ha később érkezik is eső, a föld már képtelen lesz ugyanannyi vizet magába szívni és tárolni, mint korábban.

Sok helyen keresni kell a vizet (Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL / ANADOLU)

Korlátozások és drasztikus állami lépések

Az uniós tagállamok kormányai egymás után kénytelenek drasztikus és népszerűtlen intézkedéseket bevezetni a teljes kiszáradás elkerülése érdekében. Dél-Franciaországban és Spanyolország több autonóm közösségében a helyi hatóságok állandó jelleggel beépítették a jogrendszerbe a fokozatos vízkorlátozási szinteket. A kritikus hetekben szigorúan büntetik az autómosást, a privát medencék feltöltését, valamint a kerti pázsit nappali öntözését.

Az ellenőrzést sok helyen már drónokkal és intelligens fogyasztásmérőkkel végzik, és a szabályszegők több ezer eurós bírságra számíthatnak.

Barcelonában és a környező katalán területeken a hatóságoknak olyan vészhelyzeti terveket kellett kidolgozniuk, amelyek a lakossági csapok nyomásának csökkentését is tartalmazzák, de néhány órára a szolgáltatást is felfüggeszthetik.