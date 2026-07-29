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Sokkoló adatok: az összeomlás szélén Európa ivóvízellátása

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A globális felmelegedés és a strukturális hanyatlás olyan sebességgel formálja át Európa hidrológiai viszonyait, amelyre a modern történelemben még nem volt példa. Sokan még mindig azt hiszik, hogy a tiszta ivóvíz korlátlanul rendelkezésre áll, ám a valóság az, hogy a kontinens súlyos vízhiánnyal küzd.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 29. 5:57
Történelmi szárazság sújtja Európát, veszélyben az ivóvízellátás
Történelmi szárazság sújtja Európát, veszélyben az ivóvízellátás Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
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A szárazságot fokozzák a hőhullámok (Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto)
A szárazságot fokozzák a hőhullámok (Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto)

Ez a strukturális pazarlás fenntarthatatlan helyzetet teremt napjainkban, amikor a felszín alatti víztartó rétegek amúgy sem tudnak visszatöltődni. 

Az európai agrárium intenzív öntözési igényei miatt a gazdák kénytelenek illegális vagy ellenőrizetlen mélyfúrású kutakból kiszivattyúzni a vizet, ami a talajvízszint globális süllyedéséhez vezet.

A nemzetközi elemzések egyértelműen kimutatják, hogy a túlzott és ellenőrizetlen vízhasználat miatt a kontinens felszín alatti vízkészleteinek több mint húsz százaléka rossz mennyiségi vagy kémiai állapotban van. A kiürülő föld alatti medencék pedig hajlamosak a tömörödésre, ami azt jelenti, hogy ha később érkezik is eső, a föld már képtelen lesz ugyanannyi vizet magába szívni és tárolni, mint korábban.

Sok helyen keresni kell a vizet (Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL / ANADOLU)
Sok helyen keresni kell a vizet (Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL / ANADOLU)

Korlátozások és drasztikus állami lépések

Az uniós tagállamok kormányai egymás után kénytelenek drasztikus és népszerűtlen intézkedéseket bevezetni a teljes kiszáradás elkerülése érdekében. Dél-Franciaországban és Spanyolország több autonóm közösségében a helyi hatóságok állandó jelleggel beépítették a jogrendszerbe a fokozatos vízkorlátozási szinteket. A kritikus hetekben szigorúan büntetik az autómosást, a privát medencék feltöltését, valamint a kerti pázsit nappali öntözését.

Az ellenőrzést sok helyen már drónokkal és intelligens fogyasztásmérőkkel végzik, és a szabályszegők több ezer eurós bírságra számíthatnak.

Barcelonában és a környező katalán területeken a hatóságoknak olyan vészhelyzeti terveket kellett kidolgozniuk, amelyek a lakossági csapok nyomásának csökkentését is tartalmazzák, de néhány órára a szolgáltatást is felfüggeszthetik.

Több országban is korlátozzák a vízhasználatot (Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto)
Több országban is korlátozzák a vízhasználatot (Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto)

A probléma azonban már elérte a hagyományosan csapadékosnak hitt északi területeket is. Az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Ügynöksége hivatalos figyelmeztetést adott ki, miszerint a növekvő népesség és a klímaváltozás miatt Anglia huszonöt éven belül képtelen lesz fedezni a saját ivóvízigényét, ha nem változtatnak gyökeresen a rendszeren.

A brit kormány erre reagálva egy gigantikus, kilenc új nagyméretű víztározóból álló infrastruktúra-fejlesztési programot indított el, amire évtizedek óta nem volt példa a szigetországban.

Ezzel párhuzamosan Németországban és Belgiumban is törvényi szinten kezdték el szabályozni, hogy aszály esetén a gazdasági szereplők közül kinek a jogai élveznek elsőbbséget: az ipari üzemeké, a mezőgazdasági öntözésé vagy a lakossági ivóvízellátásé. A prioritási listák élére kivétel nélkül mindenhol a humán fogyasztás került, ami az ipari termelés időszakos korlátozását vetíti előre.

Az agrárium évek óta szenved a szárazság miatt (Fotó: JOE KLAMAR / AFP)
Az agrárium évek óta szenved a szárazság miatt (Fotó: JOE KLAMAR / AFP)

Kétségbeesett az EU a vízhiány miatt

Brüsszel felismerte, hogy a lokális intézkedések önmagukban már nem képesek megfékezni a közeledő katasztrófát, ezért az Európai Bizottság a vízkérdést a legmagasabb szintű stratégiai prioritássá emelte. Az újonnan életbe lépett Európai Vízállósági Stratégia egyértelmű célokat fogalmaz meg a tagállamok számára. Az Európai Unió deklarált szándéka, hogy a gazdaság egésze és a lakosság együttesen legalább tíz százalékkal csökkentse a teljes nettó vízfelhasználását az évtized végéig. 

Ennek elérése érdekében bevezették a vízhatékonyság elsődlegességének elvét, amely kötelezi a nemzeti hatóságokat, hogy számszerűsíthető célokat határozzanak meg a hálózati veszteségek és a csőtörések radikális visszaszorítására.

A stratégia másik pillére a technológiai forradalom és a körforgásos vízgazdálkodás kötelezővé tétele. Az új uniós szabályozás értelmében a tagállamoknak kötelezően növelniük kell a megtisztított városi szennyvíz mezőgazdasági és ipari újrahasznosításának arányát. Az Európai Bizottság emellett szigorította a felülvizsgált ivóvíz-irányelvet is, amely immár kötelező jelleggel írja elő a szolgáltatóknak a legújabb típusú szennyeződések kiszűrését. 

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