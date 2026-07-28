Bús Balázs: Magyarországon megszűnt a jogállam, a Tisza politikai foglya vagyok
Koncepciós eljárás zajlik ellene, amelyért a Tisza-kormányt és Magyar Pétert teszi felelőssé – ezt állítja az NKA-botrány miatt letartóztatásban lévő Bús Balázs. Óbuda magát ártatlannak valló, korábbi fideszes polgármestere ügyvédjén keresztül, a Facebook-oldalán közzétett üzenetében úgy vélte: július 13-án megszűnt Magyarországon a jogállam és a demokrácia, saját mapedig politikai fogolynak tartja. Elfogadhatatlannak nevezte továbbá, hogy a tiszás hatalom önös érdekből, jogerős ítélet nélkül korlátozza a szabadságot.
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