EurópaCeutamigrációs válság

Fegyverré vált tömegek: a ceutai krízis már a 21. századi politikai zsarolás mintapéldája

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A migráció ma már nem csupán humanitárius kérdés, hanem kíméletlen politikai zsarolóeszköz. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő beszélt lapunknak arról, hogy a ceutai káosz hátterét, a madridi kormány tehetetlenségét és Rabat stratégiai lépéseit vizsgálva kirajzolódik a 21. századi hibrid hadviselés új formája, amelyben a hús-vér emberek váltak a határokat feszegető élő lőszerekké.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 18. 5:17
A hadsereget is be kellett vetni legutóbb a ceutai migránskrízis alatt
A hadsereget is be kellett vetni legutóbb a ceutai migránskrízis alatt Fotó: JORGE GUERRERO Forrás: AFP
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Ez a döntés jogilag megkötötte a spanyol határőrizet kezét, felszámolva az azonnali kitoloncolás évtizedes gyakorlatát. Ez a bonyolult jogi határozat a marokkói és észak-afrikai közösségi médiában teljesen torzítva jelent meg. Az embercsempész-hálózatok és a különböző dezinformációs profilok azt a hamis hírt terjesztették, hogy a spanyol bíróság végleg megnyitotta a határokat, és bárki, aki eléri Ceutát, azonnal és alanyi jogon szabad utat kap az európai szárazföldre.

A spanyolországi amnesztiatervek híre, amelyek a korábban már ott tartózkodó illegális lakosok legalizálását célozták, végzetes módon összekapcsolódott a határok megnyitásának mítoszával.

A ceutai krízis csak a kezdete lehet annak, ami Európára vár (Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto)
A ceutai krízis csak a kezdete lehet annak, ami Európára vár (Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto)

Digitális csapda

Fiatalok tízezrei számára a mobiltelefon képernyője vált az elsődleges mozgósítóeszközzé, amely felülírta a valós jogszabályokat és a fizikai veszélyeket. A spanyol határvédelmi szervek még mindig nyomoznak azon százezres zárt csoportok ügyében, amelyek már a következő tömeges rohamot koordinálják a virtuális térben. Nógrádi György megjegyezte, hogy a nyomás másik fele Marokkó mély belső struktúrái­ból fakad, hiszen bár Rabatot az Európai Unió előszeretettel kezeli stabil észak-afrikai partnerként, az ország Ceutával határos régióit rendkívül mély gazdasági problémák sújtják. 

A munkanélküliség, a korrupció és a politikai kilátástalanság elől menekülő marokkói generációknak Ceuta jelenti az egyetlen kézzelfogható kaput az európai álom felé, így a helyi lakosság körében elképesztő mértékű a migrációs hajlandóság.

Kettős játék

A válság politikai dimenziója hűen tükrözi a spanyol baloldali kormány és a marokkói monarchia közötti feszült viszonyt. A Pedro Sánchez vezette baloldali madridi kormány hónapok óta kötéltáncot jár, hiszen otthon a jobboldali és nemzeti ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy elveszítette az ellenőrzést az ország határai felett, miközben nemzetközi porondon a Sánchez-féle liberálisabb migrá­ciós retorika éles bírálatokat váltott ki az Euró­pai Unió jobbra tolódott tagállamai­ból. ­Sánchez kénytelen volt a hadsereget a helyszínre küldeni, és azonnali hatállyal úszó tengeri gátak telepítését bejelenteni Ceuta köré, hogy valahogy kijátssza a bírósági tiltást és helyreállítsa a szuverenitás látszatát.

Egyre gyakrabban kell bevetni a hadsereget Európa határainál (Fotó: JORGE GUERRERO / AFP)
Egyre gyakrabban kell bevetni a hadsereget Európa határainál (Fotó: JORGE GUERRERO / AFP)

A válság legfontosabb szereplője azonban kétségkívül Rabat, mivel Marokkó évtizedek óta használja a határőrizet minőségét egyfajta politikai szelepként. Amikor a marokkói királyság elégedetlen Madrid külpolitikájával, a marokkói határőrök hirtelen félrenéznek, és a határkerítések, valamint a tengeri kijáratok őrizetlenül maradnak. Bár Rabat hivatalosan mindig tagadja a szándékosságot, a Nógrádi György szerint hetvenkétezer ember összehangolt mozgása egy szigorúan ellenőrzött katonai övezetben elképzelhetetlen a marokkói államapparátus hallgatólagos beleegyezése nélkül. Más szakértők úgy vélik, Marokkó ezzel demonstrálja nélkülözhetetlenségét, és megmutatja Európának, hogy mi történik, ha nem kapja meg a kért diplomáciai elismerést vagy a több milliárd eurós uniós támogatást.

Modern hadviselés

A ceutai eset nem egyedi anomália, hanem iskolapéldája egy globálisan terjedő biztonságpolitikai doktrínának, amelyet a szakirodalom kényszerített migrációnak nevez. Kelly Greenhill, a Harvard Egyetem kutatója és a téma vezető nemzetközi szakértője az erről szóló alapművében rávilágított, hogy az állami és nem állami szereplők miként használják fel a mesterségesen generált vagy felerősített népvándorlási hullámokat arra, hogy nyomást gyakoroljanak a megcélzott országokra, de­stabilizálják azok belpolitikáját, vagy gazdasági és területi engedményeket csikarjanak ki belőlük. 

A folyamat mechanizmusa során a támadó állam először azonosítja a megcélzott liberális demokrácia jogi, humanitárius és morális kötöttségeit, mint amilyenek a genfi konvenciók vagy az emberi jogi bíróságok döntései, majd szándékosan olyan helyzetet teremt, ahol ezek a szabályok megbénítják a védekezést.

Ez a hibrid hadviselési forma az államilag menedzselt embercsempészetre épül, ahol a támadó fél logisztikai folyosót biztosít, megnyitja a határait, vízummentességet nyújt a kibocsátó országoknak vagy aktívan segíti a tranzitlehetőségeket a határzónáig, miközben az információs hadviselés eszközeivel felerősíti a tömegek indulási kedvét.

Amikor a tömeg eléri a célország határát, a támadó fél azonnal politikai feltételeket szab a hullám megállításáért cserébe, legyen szó pénzügyi segélyekről, szankciók feloldásáról vagy diplomáciai engedményekről.

Ennek kapcsán Nógrádi György is rávilágított, hogy ez a módszer rendkívül költséghatékony és nehezen kivédhető, mivel a célországok fegyveres ereje nem alkalmazhat halálos erőt fegyvertelen civil tömegekkel szemben, így a klasszikus katonai elrettentés csődöt mond.

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Gátlástalan és hatékony

Ceuta mellett számos más régióban is megfigyelhető a migráció fegyverként való szisztematikus alkalmazása. Nógrádi György példaként említette, hogy Kelet-Európában Belarusz mutatta be ennek a stratégiának egy másik formáját, amikor közel-keleti migránsokat utaztatott repülővel Minszkbe, majd a hatóságok fegyveres kísérettel terelték őket a lengyel és litván zöldhatárra, hogy így álljanak bosszút az uniós szankciókért és bontsák meg az EU belső egységét.

Hasonló mintázatot követ Oroszország is a finn határon, ahol egyesek szerint harmadik országbeli állampolgárokat szállítottak szervezetten a sarkvidéki finn határátkelőkhöz, megtorlásul Helsinki NATO-csatlakozásáért, ezzel tesztelve a skandináv védelmi vonal reakcióidejét és jogi tűrőképességét.

A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, hogy a Közel-Keleten Törökország alkalmazza rendszeresen az ellenőrzött határnyitások taktikáját, amikor Recep Tayyip Erdogan elnök időnként megfenyegeti Európát a menekülthullám továbbengedésével, hogy eurómilliárdos uniós támogatásokat csikarjon ki vagy politikai mozgásteret biztosítson saját katonai akcióihoz Szíriában.

Még az amerikai kontinensen is megjelenik a jelenség, ahol a mexikói drogkartellek és korrupt helyi struktúrák tömeges, összehangolt karavánokat indítanak az Egyesült Államok felé, tudatosan túlterhelve a határvédelmi infrastruktúrát. Amíg az amerikai határőrök idejét és erőforrásait lefoglalják a humanitárius feladatok és az adminisztráció, a bűnszervezetek más, őrizetlenül hagyott szakaszokon zavartalanul bonyolítják le a nagymértékű drogcsempészetet és a fegyveres áttöréseket.

A migrant walks on El Trampolin beach in Ceuta, Spain. Migrants sleep outdoors on the beach while waiting for food and institutional assistance with their documentation. (Photo by Ana Lopez/NurPhoto) (Photo by Ana Lòpez / NurPhoto via AFP)
Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto

A védelem csődje

Ez az egész felszínre hoz egy mélyebb, strukturális problémát is, mégpedig az Európai Unió nemrég életbe lépett migrációs paktumának komoly korlátait. Az új szabályozás említi ugyan a külső határok fokozott védelmét, ám a gyakorlatban képtelen kezelni az olyan helyzeteket, amikor egy külső fél hibrid módon zúdít rá százezres tömegeket egyetlen pontra.

Európa azáltal, hogy milliárdokat fizet külső országoknak, hogy azok kapuőrként funkcionáljanak, valójában saját magát ejti túszul, és kiszolgáltatja biztonságát olyan partnereknek, amelyek bármikor megnyithatják a kapuikat, ha a saját érdekeik úgy kívánják – jegyezte meg Nógrádi György, majd azt is kiemelte: az unió túlságosan megosztott ahhoz, hogy kezelni tudja mindezt.

A migráció fegyverré tétele végezetül azért is rendkívül hatékony külpolitikai eszköz, mert a célországokban szinte azonnal végzetes módon polarizálja a társadalmat. A ceutai drámai képek azonnal felerősítették az európai nemzeti erők hangját, miközben a mérsékelt kormányok kétségbeesetten próbálnak egyensúlyozni a nemzetközi humanitárius jog betartása és a nemzetbiztonság garantálása között. Ez a belső politikai megosztottság és a demokratikus intézményrendszer elbizonytalanítása pontosan az a stratégiai végcél, amelyet a támadó felek el akarnak érni.

A marokkói hatóságok nem mindig néznek félre, amikor migránsok ezrei akarnak átjutni Spanyolországba (Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU9
A marokkói hatóságok nem mindig néznek félre, amikor migránsok ezrei akarnak átjutni Spanyolországba (Fotó: ABU ADEM MUHAMMED / ANADOLU9

Régi sebek, új korszak

Ceuta tanulsága egyértelművé teszi, hogy a hagyományos határvédelmi, katonai és jogi doktrínák elavultak a hibrid kihívásokkal szemben, és a kerítések magasságának növelése önmagában nem nyújt megoldást. A hatékony védekezéshez Európának és a demokratikus világnak aktívan fel kell lépnie a közösségi médiában a külföldi államok által vezérelt dezinformációs kampányok ellen, még mielőtt a tömegek elindulnának a határok felé. Ezzel párhuzamosan fel kell számolni a zsarolhatóságot, vagyis az Európai Uniónak függetlenítenie kell magát a külső partnerek kénye-kedvétől.

Végezetül nemzetközi jogi szinten is el kell ismerni a fegyverré tett migráció tényét, lehetővé téve a megtámadott államoknak, hogy ilyen rendkívüli hibrid agresszió esetén ideiglenesen felfüggeszthessék a normál menekültügyi eljárásokat anélkül, hogy nemzetközi szankcióktól vagy jogi elmarasztalástól kellene tartaniuk. Amíg ezek a reformok nem mennek végbe, a határ menti exklávék és a kontinens peremvidékei mindaddig a nyugati világ nyitott sebei maradnak, ahol a geopolitikai ellenfelek egyetlen jól irányzott digitális kampánnyal bármikor teljes humanitárius és politikai káoszt idézhetnek elő.

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