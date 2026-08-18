Fegyverré vált tömegek: a ceutai krízis már a 21. századi politikai zsarolás mintapéldája

Ez a döntés jogilag megkötötte a spanyol határőrizet kezét, felszámolva az azonnali kitoloncolás évtizedes gyakorlatát. Ez a bonyolult jogi határozat a marokkói és észak-afrikai közösségi médiában teljesen torzítva jelent meg. Az embercsempész-hálózatok és a különböző dezinformációs profilok azt a hamis hírt terjesztették, hogy a spanyol bíróság végleg megnyitotta a határokat, és bárki, aki eléri Ceutát, azonnal és alanyi jogon szabad utat kap az európai szárazföldre.

A spanyolországi amnesztiatervek híre, amelyek a korábban már ott tartózkodó illegális lakosok legalizálását célozták, végzetes módon összekapcsolódott a határok megnyitásának mítoszával.

A ceutai krízis csak a kezdete lehet annak, ami Európára vár (Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto)

Digitális csapda

Fiatalok tízezrei számára a mobiltelefon képernyője vált az elsődleges mozgósítóeszközzé, amely felülírta a valós jogszabályokat és a fizikai veszélyeket. A spanyol határvédelmi szervek még mindig nyomoznak azon százezres zárt csoportok ügyében, amelyek már a következő tömeges rohamot koordinálják a virtuális térben. Nógrádi György megjegyezte, hogy a nyomás másik fele Marokkó mély belső struktúrái­ból fakad, hiszen bár Rabatot az Európai Unió előszeretettel kezeli stabil észak-afrikai partnerként, az ország Ceutával határos régióit rendkívül mély gazdasági problémák sújtják.

A munkanélküliség, a korrupció és a politikai kilátástalanság elől menekülő marokkói generációknak Ceuta jelenti az egyetlen kézzelfogható kaput az európai álom felé, így a helyi lakosság körében elképesztő mértékű a migrációs hajlandóság.

Kettős játék

A válság politikai dimenziója hűen tükrözi a spanyol baloldali kormány és a marokkói monarchia közötti feszült viszonyt. A Pedro Sánchez vezette baloldali madridi kormány hónapok óta kötéltáncot jár, hiszen otthon a jobboldali és nemzeti ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy elveszítette az ellenőrzést az ország határai felett, miközben nemzetközi porondon a Sánchez-féle liberálisabb migrá­ciós retorika éles bírálatokat váltott ki az Euró­pai Unió jobbra tolódott tagállamai­ból. ­Sánchez kénytelen volt a hadsereget a helyszínre küldeni, és azonnali hatállyal úszó tengeri gátak telepítését bejelenteni Ceuta köré, hogy valahogy kijátssza a bírósági tiltást és helyreállítsa a szuverenitás látszatát.