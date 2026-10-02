Méretes makócápa bukkant fel az olaszországi Livorno partjai előtt

Nem véletlenül hívják az óceánok gepárdjának

A heringcápa-félék családjába (Lamnidae) tartozó röviduszonyú makócápa kozmopolita faj, ami a Föld összes trópusi-szubtrópusi, illetve meleg mérsékelt-övi tengerében előfordul. Elterjedésének határát a vízhőmérséklet szabja meg; azokban a vizekben, ahol +16 Celsius fok alá esik a víz hőmérséklete, már nem található meg.

A makó a trópusi-szubtrópusi tengerekben világszerte előfordul Fotó: Wikimedia Commons

A csontos halak többségétől eltérően a röviduszonyú makócápa nem változó, hanem – akárcsak a madarak vagy az emlősök – állandó testhőmérsékletű porcoshal-féle; az agy és az izomzat állandó hőmérsékleten tartásáról egy speciális vércirkulációs rendszer gondoskodik.

Erre vezethető vissza e faj hihetetlen aktivitása is;

a röviduszonyú makó a leggyorsabb cápafaj, egyben a fekete marlin, a kékúszójú tonhal és a kardhal után a világtenger negyedik legsebesebb élőlénye.

Rövid távon képes 70-90 km/órás sebességre is felgyorsulni Fotó: Patrick Douglas

A makócápa rövid távon képes akár 70-90 kilométer/órás sebességre is felgyorsulni.

Miközben közvetlenül a felszín alatt suhanva üldözi a nagy testű halakból, így többek között a tonhal és makréla-félékből álló zsákmányát, időnkét négy -öt méter magasra is kiveti magát a vízből.

Horogra akadva keményen küzd, ezért is népszerű a sporthorgászok között. A röviduszonyú makócápa honos fajnak számít a Földközi-tengerben, bár nyílt vízi életmódja miatt csak ritkán bukkan fel a partok közelében.

A makó gyakran kiveti magát a vízből Fotó: Pinterest

Idén augusztusban valóságos szenzációként hatott az a hír, hogy több évtized elteltével az Adriai-tenger horvátországi partszakszán is felbukkant a röviduszonyú makó. Az elmúlt évtizedekben drasztikusan visszaesett a mediterrán makócápák egyedszáma,

amelynek hátterében főleg a túlhalászás, a megnövekedett hajóforgalom, a környezetszennyezés és az erőteljes ökológiai stressz áll.

Ez a probléma természetesen nem csak a makócápát, hanem a vele közeli rokonságban álló nagy fehért és a többi mediterrán cápát is érinti; a legfrissebb becslések szerint a Földközi-tengeri cápák populációja nagyjából 70 százalékkal csökkent az elmúlt négy évtized alatt.