Univerzum: ötdimenziós objektumok lehetnek az ősi fekete lyukak

Penzias és Wilson felfedezése Nobel-díjat ért Fotó: Nokia Bell Labs

Eddig még nem sikerült megalkotni az átfogó elméletet azokra rendszerekre, amelyekben egyszerre kell figyelembe venni a gravitációt és a kvantumállapotot, azaz nincs koherens kvantumgravitációs elméletünk, éppen ezért az univerzum legkorábbi periódusának története a fizika egyik legnagyobb megoldatlan problémája.

Ősi fekete lyukak és a rejtélyes sötét dimenzió

Az asztrofizikusok többségi álláspontja szerint az ősrobbanást követő pillanatokban, a világegyetem megszületésének szélsőséges körülményei között fekete lyukak is keletkezhettek.

Bár ezeket az objektumokat eddig még nem sikerült megfigyelni, a létezésük igen izgalmas kérdés, amelyről heves szakmai vita folyik az elméleti fizikusok között – írja az Ifl Science tudományos hírportál.

Ősi, primordiális fekete lyukak művészi ábrája Fotó: NASA/Ifl Science

A most publikált új elmélet az ősi fekete lyukakat az általunk tapasztalt dimenziókon túlra, az úgynevezett „sötét dimenzióba” helyezi át. A publikációt jegyző szaktudósok szerint a sötét dimenzió magyarázatot nyújthatna a titokzatos sötét energiára is, az univerzumnak arra a hipotetikus összetevőjére, ami a világegyetem gyorsuló tágulásáért felel.

A sötét anyag és sötét energia eloszlása az univerzumban Fotó: TrendinTech

A sötét energia a kozmológiában az a feltételezett energiaforma, ami kitölti az egész univerzumot és erős antigravitációs hatást, azaz negatív nyomást fejt ki. Albert Einstein általános relativitáselmélete szerint a negatív nyomás nagy távolságokon semlegesíti a gravitációs vonzást. A sötét energia pillanatnyilag a legelfogadottabb magyarázat arra az 1990-es években felfedezett és megfigyelésekkel igazolt jelenségre, miszerint az univerzum gyorsulva tágul.

A többi extra dimenzióval ellentétben – amelyek olyan parányiak, hogy a jelenlegi technológiánkkal még csak nem is vizsgálhatjuk ezeket – a sötét dimenzió viszont már a mikronos tartományba esik. A húrelmélet értelmében minden részecske rezgő energiahúrokból épül fel.

A korai univerzum művészi ábrája Fotó: NASA/ESA

A sötét dimenzió hipotézise alapján a vákuumbeli húrok annihilációja a sötét energiával egyező energiát szabadítana fel, amennyiben létezne egy mikronos méretű dimenzió, amelyből ez az energia kiszivároghatna.

Az annihiláció az az esemény, amikor egy elemi részecske az antirészecske-párjával találkozik és mindkettő megsemmisül, miközben a tömegüknek megfelelő energia fotonok formájában távozik.

A sötét dimenzió mikronos nagyságrendjének megértését jól szemlélteti a következő hasonlat: egy utcai elektromos kábel távolról nézve egy vonalnak látszik, azaz virtuálisan úgy tűnik, mintha csak egyetlen dimenziója lenne. Közelről megvizsgálva azonban már jól kitűnik a hengeres formája.