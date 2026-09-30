Hét fiatal alkotó, hét különböző út – átadták a Junior Prima Díjakat

Rudolf Péter arról is szólt, a jelöltek közül mindenkit méltónak érzett volna az elismerésre. „A zsűritársaim nevében is gratulálok az idei Junior Prima Díjasoknak, és azoknak a fiatal tehetségeknek is, akiknek a nevét ma még nem ismerjük, de néhány év múlva talán ezen a listán találkozhatunk velük. Megtisztelő számomra, hogy a Vígszínház képviseletében részese lehetek ennek az ünnepnek” – emelte ki a Vígszínház igazgatója.

Kováts Adél idén először vett részt a Junior Prima zsűrijének munkájában. A Radnóti Színház igazgatója pályája egyik legörömtelibb részének nevezte a fiatalokkal végzett munkát. A generációk közötti tudásátadást kölcsönös folyamatnak tartja: a tapasztaltabb alkotók átadhatják mindazt, amit az évek során megtanultak, közben viszont ők is inspirációt kaphatnak a fiatalabbaktól.

Saját útjukat járják

Az idei díjazottak történetei különbözőek. Volt, akinek már gyerekként egyértelmű volt, merre indul, másokat pedig egészen más utak vittek a színházhoz vagy a tánchoz. A díjátadón arról is meséltek, honnan jött a művészet iránti érdeklődésük, kik segítették őket az első lépéseknél, és mi foglalkoztatja őket most, pályájuk elején.

Devich Botond díszlettervező az egyetem után rögtön dolgozni kezdhetett, különböző színházakban más-más alkotókkal. A díj átvételekor azokról is beszélt, akiknek a nevét a néző ritkán látja a plakátokon, mert a háttérben dolgoznak, de nagyon sokat hozzátesznek ahhoz, hogy egy produkció létrejöhessen. Megköszönte a színházi műhelyek dolgozóinak, az asztalosoknak, lakatosoknak, díszítőknek és világosítóknak a munkáját. A díszlettervező elképzeléséből ugyanis a háttérben dolgozó szakemberek munkájával lesz valódi színpadi díszlet.

A közös munka Kenéz Ágoston megszólalásában is előkerült. Kenéz Ágoston ír, rendez és játszik, a róla készült bemutatkozó filmben pedig arról mesélt, hogy sokáig két terület vonzotta: a színház és a kutatás. Végül nagyon szerencsésnek tartotta magát, amiért nem kellett választania. A történetek keresését ugyanis kutatómunkának látja. Szerinte egy ötlet még csak ötlet, és nem történet, meg kell találni hozzá azokat a részleteket és gondolatokat, amelyektől egyszer csak működni kezd. Kenéz Ágoston a díj átvételekor azokról is beszélt, akikkel az elmúlt években együtt dolgozott. Mint mondta, a független színházban egy-egy produkció mögött mindig egy egész csapat munkája áll. Ezért érezte furcsának, hogy egyedül áll a színpadon. Összegezte, az elmúlt évek meghatározó színházi munkáiban harminchárom alkotótárssal dolgozott, egyik rövidfilmjének elkészítéséhez pedig hetvenegy ember munkájára volt szükség.