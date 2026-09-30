Dulakodás a pilótafülkében, gépeltérítést akadályoztak meg a levegőben
Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában - jelentette a katonai rádió, amelyet az MTI idézett.
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