Elfogyott Magyar Péterék lendülete? Az Ipsos kiadta friss mérésének számait

Ehhez jött a szeptemberi adat, amelyet a napokban publikáltak és amely újabb 0,4 pontos csökkenésről árulkodik.

Vagyis a bizalomvesztés nem állt meg, és ez a folyamat legnagyobb részt Magyar Péter kormányának tevékenységével kapcsolható össze.

Két mozzanatot ugyanakkor hozzá kell tenni. Az egyik az, hogy az Ipsos a legalább 2 pontos változást tartja árulkodónak, innen nézve a 0,4 pontos csökkenés nem hatalmas. Másrészt az is lényeges, hogy a jelenlegi 48,2 pontos magyar adat abból a szempontból mindenképpen kiemelkedő, hogy egy év alatt 13,5 pontos emelkedést mutat.