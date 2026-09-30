Csakhogy augusztusban komoly visszaesést mért a cég. Valami megtört. Az akkori adatok szerint a vizsgált európai országok közül Magyarországon esett a legnagyobbat a fogyasztók bizalmát mutató index, ráadásul mind a négy részmutatónál jelentős zuhanást regisztráltak, azaz a magyarok rosszabbnak ítélték meg pénzügyi helyzetüket, csökkent a beruházási-vásárlási hajlandóságuk, visszafogottabbak lettek a jövővel kapcsolatos várakozásaik, és a munkahely ügyében is borúsabban látták a viszonyokat. Utóbbit a gyárbezárásokról rendszeresen érkező hírek fényében nem is igen lehet csodálni. A főindex számszaki csökkenése 3,5 pont volt.
Elfogyott Magyar Péterék lendülete? Az Ipsos kiadta friss mérésének számait
Nem jó hír a kormánynak, hogy ami augusztusban megtört, szeptemberre sem állt helyre.
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Ehhez jött a szeptemberi adat, amelyet a napokban publikáltak és amely újabb 0,4 pontos csökkenésről árulkodik.
Vagyis a bizalomvesztés nem állt meg, és ez a folyamat legnagyobb részt Magyar Péter kormányának tevékenységével kapcsolható össze.
Két mozzanatot ugyanakkor hozzá kell tenni. Az egyik az, hogy az Ipsos a legalább 2 pontos változást tartja árulkodónak, innen nézve a 0,4 pontos csökkenés nem hatalmas. Másrészt az is lényeges, hogy a jelenlegi 48,2 pontos magyar adat abból a szempontból mindenképpen kiemelkedő, hogy egy év alatt 13,5 pontos emelkedést mutat.
Az Ipsos felmérése augusztus 21. és szeptember 4. között készült, Magyarországon legalább 500 ember online megkérdezésével. A cég lakossági fogyasztói bizalmi mutatót készít, nem vállalati konjunktúraindexet.
A gazdasági szféra várakozásai kapcsán inkább a GKI napokban szintén közzétett kimutatását érdemes idézni, amely áremelkedésről, elbocsátási hajlandóságról árulkodik.
A GKI-nél egyébként szintén úgy látták, hogy augusztusban erős törés jelentkezett és megugrást a szeptember sem hozott.
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A bizalmi indexekre sokan hajlamosak lehetnek legyinteni, pedig jelentőségük meglehetősen nagy. Hogy mennyire, azt abban a cikkünkben foglaltuk össze, amelyben arról írtunk: Magyar Péter kormányát egy olyan kezdő sofőrhöz hasonlítják, akinek az utasai már morognak, a cél pedig még messze van.
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