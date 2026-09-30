Mennyi vizet iszik a mesterséges intelligencia?

A Google 2025-ös mérése az egyik legkonkrétabb nyilvános adat: a Gemini alkalmazás egy medián, szöveges promptja mintegy 0,24 wattóra villamos energiát és 0,26 milliliter vizet igényelt. Ez utóbbi nagyjából öt csepp víznek felel meg. A mérés az adatközpont működésének több elemét, köztük a hűtést és az infrastruktúra energiaigényét is figyelembe vette.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman korábban egy átlagos ChatGPT-lekérdezésre 0,34 wattóra energiát és mintegy 0,32 milliliter vizet becsült. Ez azonban vállalati becslés, nem minden egyes lekérdezésre érvényes mérési adat. Vagyis egyetlen egyszerű kérdés környezeti lábnyoma önmagában valóban meglehetősen kicsi.

A probléma a mennyiségnél kezdődik: az MI-szolgáltatásokat naponta több százmillió, sőt egyes becslések szerint milliárdos nagyságrendben használják.

Más a helyzet egy hosszú, részletes promptnál

Nem mindegy azonban, hogy valaki annyit ír be: „Mi a magyar GDP növekedési üteme?”, vagy több bekezdésen keresztül részletesen meghatározza, milyen forrásokat használjon az MI, milyen szempontok szerint elemezzen egy adatbázist, milyen ellenőrzéseket végezzen el, majd több ezer szavas választ kér.

A hosszabb bemenet önmagában is több feldolgozást igényel, de még fontosabb a válasz hossza és a feladat összetettsége. A reasoning, vagyis a hosszabb belső következtetést végző modellek energiaigénye különösen magas lehet. Egy 2025-ös kutatás szerint az egyes modellek és feladattípusok között nagyságrendi különbségek lehetnek: egy rövid GPT-4o-lekérdezésre körülbelül 0,4 Wh körüli energiaigényt becsültek, miközben összetettebb feladatoknál ennek többszöröse is előfordulhat.

A Business Energy UK összesítése szerint a hosszabb válaszokat és reasoning modelleket használó feladatok energiaigénye akár több tíz wattórára is nőhet. Ugyanez az elemzés azt hangsúlyozza, hogy a különböző becslések között azért is lehet nagy eltérés, mert nem ugyanazt számítják bele az energia- és vízfogyasztásba. A különbség még látványosabb a képgenerálásnál, a videókészítésnél vagy nagy dokumentumok elemzésénél. Ezekhez lényegesen több számítás szükséges, mint egy egyszerű szöveges válaszhoz.