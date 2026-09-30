Úszóbotrány: Betlehem Dávid egyetlen fotóval szedte szét az európai szövetség vádjait

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Újabb fordulatot vett a Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárása körül kialakult úszóbotrány. Az európai szövetség részletes indoklásban magyarázta meg, miért tartotta jogosnak a két magyar versenyző kizárását, Betlehem azonban egyetlen fényképpel mutatott rá az ügy nehezen kimagyarázható részletére: ugyanúgy versenyzett, mint egyik riválisa, mégis csak őt zárták ki. Ráadásul Betlehem továbbra is azt állítja, hogy a kifogásolt sapkát magától az európai szövetségtől kapta.

Szalay Attila
2026. 09. 30. 7:47
Betlehem Dávid folytatja a harcot az igazáért Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP

Betlehem hangsúlyozta, hogy emiatt természetesen nem a másik versenyzőt hibáztatja.

A magyar úszó szerint azonban van egy ennél is fontosabb részlet:

Ezt a sapkát én az EA-től kaptam. És ez az, ami hiányzik az EA mai állásfoglalásából.

A fotó és a versenyző állítása azért különösen lényeges, mert ha valóban maga a European Aquatics biztosította Betlehem számára azt a sapkát, amelynek használata később a kizárásához vezetett, az alapjaiban teszi kérdésessé, hogy kizárólag a sportolóra lehet-e hárítani a felelősséget.

A Magyar Úszószövetség korábbi beszámolója is azt állította, hogy Betlehem kezébe hivatalos versenybíró adta a később kifogásolt sapkát. A magyar szövetség szerint ráadásul a rajt előtt az olasz Andrea Filadelli is hasonló figyelmeztetést kapott a sapkájával kapcsolatban, ő azonban Betlehemhez hasonlóan nem változtatott rajta, mégsem zárták ki.

úszásBetlehem DávidFábián BettinaSzóljon hozzá!

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