Úszóbotrány: Betlehem Dávid egyetlen fotóval szedte szét az európai szövetség vádjait

Betlehem hangsúlyozta, hogy emiatt természetesen nem a másik versenyzőt hibáztatja.

A magyar úszó szerint azonban van egy ennél is fontosabb részlet:

Ezt a sapkát én az EA-től kaptam. És ez az, ami hiányzik az EA mai állásfoglalásából.

A fotó és a versenyző állítása azért különösen lényeges, mert ha valóban maga a European Aquatics biztosította Betlehem számára azt a sapkát, amelynek használata később a kizárásához vezetett, az alapjaiban teszi kérdésessé, hogy kizárólag a sportolóra lehet-e hárítani a felelősséget.

A Magyar Úszószövetség korábbi beszámolója is azt állította, hogy Betlehem kezébe hivatalos versenybíró adta a később kifogásolt sapkát. A magyar szövetség szerint ráadásul a rajt előtt az olasz Andrea Filadelli is hasonló figyelmeztetést kapott a sapkájával kapcsolatban, ő azonban Betlehemhez hasonlóan nem változtatott rajta, mégsem zárták ki.