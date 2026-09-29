Hankó Balázs: A vádlóknak felelni kell azért, hogy manipulálják a közvéleményt

Minden támogatás jogszerű volt

Hankó leszögezte, hogy az NKA-pénzekből kulturális programokat támogattak, az pedig a programok velejárója, hogy azokra politikusokat hívnak meg.

Ha valaki ma fideszes, az bűn? Ha valaki ma fideszes művész, az főbenjáró bűn? Ha pedig valaki fideszes művésznek kulturális támogatást ad, azért börtön jár. Ezt a világot éljük, holott minden jogszerű volt

– rögzítette Hankó.

Hankó Balázs a parlamentben családja és párttársai körében (Fotó: Ladóczki Balázs)

Továbbá megjegyezte, hogy nem a pártpreferencia alapján történtek támogatások, hanem a célszerűségnek megfelelően. Emellett szabályozott folyamatnak megfelelően történt minden. A korábbi miniszter a lengyelországi Tusk-kormány hatalomátvételének az időszakához hasonlította és politikai koncepciós eljárásnak nevezte, hogy többeket – köztük Bús Balázst is – börtönben tartják. Hankó kritizálta a fogva tartásokat, ugyanis nem áll fent a bűnismétlés veszélye, hiszen mindenkit kirúgtak és megváltozott a kulturális kormányzat. Emellett a szökés sem áll fent, hiszen eddig is mindenki rendelkezésre állt.

NoÁr politikai nyomásgyakorlást végez

Hankó tudatta, hogy még április 27-én, a kormányzati átadás-átvétel idején ő kezdeményezte, kért egy ideiglenes pénzügyi-szakmai beszámolót a programokról. Ezt azonban három hónapig blokkolta a kulturális kormányzat, majd egy olyan kérést küldtek ki, amelyben csak a megvalósult programok idejét kérik feltüntetni.

A vádlóknak felelni kell azért, hogy manipulálják a közvéleményt

– jelentette ki Hankó Balázs, majd úgy vélekedett, hogy Molnár Áron társadalmi és politikai nyomásgyakorlást végez az ügyészséggel szemben.

Molnár Áron noÁr (Fotó: Mirkó István)

A nagy összegű támogatások kapcsán a volt miniszter példaként említette, hogy a Mága Zoltánnak juttatott 500 millió forintos összegből több mint száz koncert megvalósulását támogatták. Majd a politikus megjegyezte, hogy amikor noÁrt szembesítették azzal, hogy 480 millió forintos támogatást kapott, akkor azzal érvelt, hogy az a produkciónak jutott.