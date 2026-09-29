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Hankó Balázs: A vádlóknak felelni kell azért, hogy manipulálják a közvéleményt

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Hétfőn este vették őrizetbe Hankó Balázs az NKA-üggyel összefüggésben miután a parlament felfüggesztette a fideszes képviselő mentelmi jogát. A volt kulturális miniszter ezt megelőzően interjút adott a Hír TV-nek, a beszélgetés során pedig többször is hangsúlyozta, hogy a kulturális alapból történő kifizetések szabályosan és jogszerűen történtek.

Máté Patrik
2026. 09. 29. 20:45
Hankó Balázs
Fotó: Képernyőkép/HírTV

Minden támogatás jogszerű volt

Hankó leszögezte, hogy az NKA-pénzekből kulturális programokat támogattak, az pedig a programok velejárója, hogy azokra politikusokat hívnak meg.

Ha valaki ma fideszes, az bűn? Ha valaki ma fideszes művész, az főbenjáró bűn? Ha pedig valaki fideszes művésznek kulturális támogatást ad, azért börtön jár. Ezt a világot éljük, holott minden jogszerű volt

– rögzítette Hankó.

Hankó Balázs Bóka János Fidesz frakcióvezető Parlament
Hankó Balázs a parlamentben családja és párttársai körében (Fotó: Ladóczki Balázs)

Továbbá megjegyezte, hogy nem a pártpreferencia alapján történtek támogatások, hanem a célszerűségnek megfelelően. Emellett szabályozott folyamatnak megfelelően történt minden. A korábbi miniszter a lengyelországi Tusk-kormány hatalomátvételének az időszakához hasonlította és politikai koncepciós eljárásnak nevezte, hogy többeket – köztük Bús Balázst is – börtönben tartják. Hankó kritizálta a fogva tartásokat, ugyanis nem áll fent a bűnismétlés veszélye, hiszen mindenkit kirúgtak és megváltozott a kulturális kormányzat. Emellett a szökés sem áll fent, hiszen eddig is mindenki rendelkezésre állt.

NoÁr politikai nyomásgyakorlást végez

Hankó tudatta, hogy még április 27-én, a kormányzati átadás-átvétel idején ő kezdeményezte, kért egy ideiglenes pénzügyi-szakmai beszámolót a programokról. Ezt azonban három hónapig blokkolta a kulturális kormányzat, majd egy olyan kérést küldtek ki, amelyben csak a megvalósult programok idejét kérik feltüntetni.

A vádlóknak felelni kell azért, hogy manipulálják a közvéleményt

– jelentette ki Hankó Balázs, majd úgy vélekedett, hogy Molnár Áron társadalmi és politikai nyomásgyakorlást végez az ügyészséggel szemben.

20221126 Budapest Pedagógus tüntetés Demonstráció Valódi nemzeti konzultációt az oktatásért címmel. Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Amnesty International NoÁr mozgalom Adom Diákmozgalom Szülői Hang Fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet MN A képen: Molnár Áron színész a NoÁr mozgalom vezetője
Molnár Áron noÁr (Fotó: Mirkó István)

A nagy összegű támogatások kapcsán a volt miniszter példaként említette, hogy a Mága Zoltánnak juttatott 500 millió forintos összegből több mint száz koncert megvalósulását támogatták. Majd a politikus megjegyezte, hogy amikor noÁrt szembesítették azzal, hogy 480 millió forintos támogatást kapott, akkor azzal érvelt, hogy az a produkciónak jutott.

Hankó az interjúban felidézte, hogy a kormányzati átadás-átvétel során írásban részletesen beszámolt az NKA-támogatásokról, továbbá jelezte, hogy áll rendelkezésükre. A politikus állítása szerint az

első állománygyűlésen a kollégáit megfenyegették, hogy valljanak, különben megbánják.

Arra a vádra, hogy egy személyben adott volna utasítást, hogy ki és mekkora támogatást kapjon, a volt miniszter leszögezte: nem kapott és nem is adott utasítást a programok támogatására. Hankó a megfélemlítéssel magyarázta, hogy több mint hárommilliárd forint értékben adtak vissza támogatási forrásokat. Majd úgy vélekedett, hogy „ezt a pénzt át akarják adni a kulturális elit által megjelölteknek”. 

A jogszerűségnek érvényre kell jutnia

Az NKA-ügyben történt letartóztatások kapcsán a képviselő szörnyűnek nevezte, hogy mi történt a volt munkatársaival. Majd leszögezte, hogy nem szabad hagyni, hogy az 50-es évek térjenek vissza Magyarországon. A támogatások odaítélése kapcsán Hankó egyértelművé tette, hogy annak sohasem volt szempontja, hogy az illető kötődik-e a Fideszhez, vagy sem. Szerinte a kultúrpolitikából büntetőeljárást kreálnak, hogy mindenkit megfélemlítsenek, akinek a közösségükhöz kulturális-elvi kötődése van. 

Hankó bízik abban, hogyha a politika nem gyűri még jobban maga alá a jogot, akkor a jogszerűségnek érvényre kell jutnia. 

Ugyanakkor leszögezte, hogy erkölcsi rehabilitációra és jogi elégtételre van szüksége azoknak, akiknek tönkretették az életét. A volt miniszter szerint egyértelmű célként jelölték meg, hogy őt börtönbe juttassák. Felidézte, hogy néhány napja mindössze ötszáz méteres séta során öten szólították le és mondták azt neki, hogy börtönben a helye. Elmondása szerint a hite nagyon sokat erősödött, továbbá a családja, a barátai, a munkatársai és a közössége is segít neki abban, hogy felkészüljön arra, hogy korlátozni fogják a szabadságát. A beszélgetés végén Hankó az őt vádlóknak azt üzente, hogy hiba, ha úgy vádolják, hogy a tényeket nem ismerik. Ha viszont ismerik a tényeket, akkor bűn.

Hétfő este vették őrizetbe Hankót

Mint ismert, a fideszes politikus mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek az ügyével kapcsolatban. Ezt követően a korábbi kulturális miniszter az egész napot az Országházban töltötte családja és párttársai körében, mondván, hogy készséggel megjelenik bárhol, ahová hivatalosan beidézik. Hankó Balázs végül 19:20-kor kapta meg az idézést, elbúcsúzott a családjától és fideszes párttársai kíséretében elindult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) óbudai épületéhez, ahol őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki.

Borítókép: Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: Képernyőkép/HírTV)

 

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