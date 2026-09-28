Rendkívüli

Elbúcsúzott családjától Hankó Balázs, az Országház után így várták a NAV-nál + videó

Rendkívüli

Ezt üzente Orbán Viktor a magyaroknak, miután Hankó Balázst beidézték a NAV-hoz + videó

Elbúcsúzott családjától Hankó Balázs, az Országház után így várták a NAV-nál + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Családjától búcsúzott Hankó Balázs, mielőtt hétfő este elindult, hogy eleget tegyen az ügyészség idézésének. A volt miniszter 19:20-kor kapta meg a hivatalos értesítést, majd fideszes frakciótársai kíséretében távozott. Az eseményeket Orbán Viktor közösségi oldalán élőben közvetítették.

Kárpáti András
2026. 09. 28. 20:13
Forrás: Fidesz-frakció
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

add-square Politikai leszámolás a jobboldal ellen

Hankó Balázs ügyvédje szerint nincs szükség a politikus előállítására

Politikai leszámolás a jobboldal ellen 14 cikk chevron-right
hankó balázsorbán viktorparlamentSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

Nagy falat lesz

Pilhál György avatarja

Legújabban a sporton keres fogást a minden húron játszó miniszterelnök.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.