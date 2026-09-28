Elbúcsúzott családjától Hankó Balázs, az Országház után így várták a NAV-nál + videó
Családjától búcsúzott Hankó Balázs, mielőtt hétfő este elindult, hogy eleget tegyen az ügyészség idézésének. A volt miniszter 19:20-kor kapta meg a hivatalos értesítést, majd fideszes frakciótársai kíséretében távozott. Az eseményeket Orbán Viktor közösségi oldalán élőben közvetítették.
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