Az olaszok megdöbbentek Magyar Péter tiszteletlen viselkedésén
A magyar miniszterelnök XIV. Leó pápánál tett látogatásán szalutált a szentatyának. Az olaszok szerint a pontos évszázados protokollt a magyar kormányfőnek is tudnia kellett volna.
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