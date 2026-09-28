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Két helyen változtatott Marco Rossi, Észak-Írország ellen javítana a magyar válogatott

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Hétfő este Belfastban folytatja Nemzetek Ligája-szereplését a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi együttese a 2026/27-es kiírás első fordulójában 1-0-ra kikapott Ukrajna ellen, míg Észak-Írország 1-0-ra győzött Grúziában. Redzic Damir sérülése után biztos volt, hogy Rossi legalább egy helyen változtat Magyarország válogatottjának kezdőcsapatán. Végül Jurek Gábor mellett Szűcs Tamás is bekerült a kezdőbe, a csapatkapitány ezúttal is Szoboszlai Dominik.

Koczó Dávid
2026. 09. 28. 19:37
Az Ukrajna elleni vereség után Marco Rossi csapata Észak-Írország ellen próbál javítani a Nemzetek Ligájában
Az Ukrajna elleni vereség után Marco Rossi csapata Észak-Írország ellen próbál javítani a Nemzetek Ligájában Fotó: Székelyhidi Balázs
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magyar labdarúgó válogatottMarco RossiSzoboszlai DominikNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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