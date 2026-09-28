Két helyen változtatott Marco Rossi, Észak-Írország ellen javítana a magyar válogatott
Hétfő este Belfastban folytatja Nemzetek Ligája-szereplését a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi együttese a 2026/27-es kiírás első fordulójában 1-0-ra kikapott Ukrajna ellen, míg Észak-Írország 1-0-ra győzött Grúziában. Redzic Damir sérülése után biztos volt, hogy Rossi legalább egy helyen változtat Magyarország válogatottjának kezdőcsapatán. Végül Jurek Gábor mellett Szűcs Tamás is bekerült a kezdőbe, a csapatkapitány ezúttal is Szoboszlai Dominik.
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