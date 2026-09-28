Eddig jutott az F1-es balhé: a világbajnok képmutatásáról posztolt a külügyminiszter

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Váratlan utóélete lett a szombati F1-es Azeri Nagydíjnak. A világbajnoki címvédő Lando Norris (McLaren) a Franco Colapinto (Alpine) hibája miatt esett ki, s a futam utáni nyilatkozatában eltiltást követelt az argentin pilótának. A nyilatkozatra Argentína külügyminisztere, Pablo Quirno külön X-bejegyzésben reagált, a politikus Norris egyik korábbi ütközésére visszautalva közvetve képmutatónak nevezte a világbajnokot. Norris azóta bocsánatot kért a nyilatkozatáért.

Koczó Dávid
2026. 09. 28. 17:54
Lando Norris pórul járt Azerbajdzsánban, az F1-es világbajnok első felindulásában Franco Colapinto eltiltását követelte Fotó: NorthFoto/DPPI/Bestimage/PsnewZ
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Colapinto teljesen azért nem úszta meg az esetet: az e hét végi, Malajziában sorra kerülő Bahreini Nagydíjra öt rajthelyes büntetést kapott. S Gasly kiütése miatt vélhetően csapaton belül sem dicsérték meg.

 

Lando NorrisFranco ColapintoAzeri NagydíjArgentínaSzóljon hozzá!

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