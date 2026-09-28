Eddig jutott az F1-es balhé: a világbajnok képmutatásáról posztolt a külügyminiszter

Colapinto teljesen azért nem úszta meg az esetet: az e hét végi, Malajziában sorra kerülő Bahreini Nagydíjra öt rajthelyes büntetést kapott. S Gasly kiütése miatt vélhetően csapaton belül sem dicsérték meg.
Colapinto teljesen azért nem úszta meg az esetet: az e hét végi, Malajziában sorra kerülő Bahreini Nagydíjra öt rajthelyes büntetést kapott. S Gasly kiütése miatt vélhetően csapaton belül sem dicsérték meg.
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