Agassinak elege volt Zverev siránkozásaiból, nyilvánosan figurázta ki a németet

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Az Európa-csapat a papírformát érvényesítve győzött a Világcsapat ellen Londonban. A tenisz Laver-kupa 2026-os kiírását vasárnap Alexander Zverev győzelme zárta le, majd az ellenfél edzője, Andre Agassi kifigurázta őt.

Wiszt Péter
2026. 09. 28. 8:10
Andre Agassi tavaly Laver-kupa-győzelemre vezette a Világcsapatot, idén ezt nem tudta megtenni Fotó: AFP/Henry Nicholls
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Az O2 Aréna közönsége a játékosokhoz, köztük Zverevhez hasonlóan hangos nevetéssel fogadta Agassi megjegyzését, vagyis láthatóan nem sértődött meg rajta. Andre Agassi ezután a Világcsapat több tagjához hasonlóan azt emelte ki, hogy bár sajnálja a vereséget, összességében jó élményekkel távozik.

A 2026-os tenisz Laver-kupa eredményei

péntek:

  • Casper Ruud (norvég)–Francisco Cerúndolo (argentin) 6:7 (4-7), 6:4, 10-8
  • Jakub Mensík (cseh)–Brandon Nakashima (amerikai) 1:6, 6:3, 7-10
  • Rafael Jódar (spanyol)–Alekszandr Bublik (kazah) 6:2, 6:3
  • Carlos Alcaraz (spanyol), Mensík–Bublik, Taylor Fritz (amerikai) 6:4, 6:4

szombat:

  • Flavio Cobolli (olasz)–Learner Tien (amerikai) 3:6, 6:2, 7-10
  • Alexander Zverev (német)–Alex de Minaur (ausztrál) 6:2, 6:7 (5-7), 9-11
  • Alcaraz–Fritz 6:3, 4:6, 13-11
  • Ruud, Zverev–Bublik, Nakashima 6:4, 7:6 (9-7)

vasárnap:

  • Cobolli, Mensík–De Minaur, Fritz 7:5, 6:3
  • Zverev–Tien 7:6 (7-3), 6:3

Csehország a női bajnok

A női mezőnyben vasárnap a Billie Jean King-kupa döntőjére került sor Sencsenben, és a cseh női teniszválogatott Ukrajna legyőzésével ért fel a csúcsra. Előbb a wimbledoni döntős Karolina Muchová nyert Anhelina Kalinyina ellen, majd a wimbledoni bajnok Linda Nosková győzte le a négyszeres Grand Slam-elődöntős Jelina Szvitolinát szintén két szettben, így a párosok mérkőzésére már nem is volt szükség. Az ukránoknak ez volt az első döntős szereplésük, míg a 13-adszor finalista Csehország – illetve korábban Csehszlovákia – 12. alkalommal nyerte meg kupát.

 

teniszAndre Agassialexander zverevLaver-kupaSzóljon hozzá!

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