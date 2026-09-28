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Felfüggesztették Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, a Fidesz bojkottálta az ülést

Rejtély az NKA-ügyben: az ügyészség szerint kívülállóknak nem adnak információt a nyomozati cselekményekről

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Magyar Péter előre beszélt arról, hogy hétfőn újabb nyomozati lépések várhatók az NKA-ügyben. Lapunk ezért megkereste a Legfőbb Ügyészséget, ahonnan a kérdést a nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséghez továbbították. Az illetékes ügyészség válaszában egyértelművé tette: folyamatban lévő nyomozások eljárási cselekményeiről arra nem jogosult, kívülálló személyeknek nem adnak tájékoztatást.

Gábor Márton
2026. 09. 28. 8:32
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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A válasz azonban egyértelművé teszi az alaphelyzetet: 

az ügyészség saját közlése szerint ilyen információkat kívülállóknak nem ad át.

Így továbbra is nyitott kérdés, hogy Magyar Péter mire alapozta a szolnoki beszédében tett kijelentését, amikor előre jelezte, hogy hétfőn fejlemények várhatók az NKA-ügyben. Különösen annak fényében érdekes mindez, hogy a politikus az elmúlt napokban több alkalommal is nyilvánosan sürgette az ügyészséget különböző büntetőeljárásokban, miközben az ügyészség következetesen azt hangsúlyozza, hogy munkájának mércéje a törvényesség és a pártatlanság.

 

Az NKA-ügyben már több gyanúsított van

Az NKA körüli büntetőeljárás a választás után került a figyelem középpontjába. A nyomozás azokra a támogatásokra fókuszál, amelyekből egy ideiglenes kollégiumon keresztül 1079 támogatás esetében összesen mintegy 17,3 milliárd forintot osztottak ki.

Az ügyészség gyanúja szerint a pénzek egy részét az NKA törvényben meghatározott céljaitól eltérően használták fel.

Az eljárásban korábban több személyt is őrizetbe vettek, illetve letartóztatásba helyeztek. Az ügy politikai jelentőségét tovább növelte, hogy szeptemberben a Legfőbb Ügyészség Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. Hankó Balázs ugyanakkor politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet, és azt állította, hogy az NKA támogatásainak felhasználása jogszerűen történt.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

add-square Politikai leszámolás az NKA-ügyben

Felfüggesztették Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, a Fidesz bojkottálta az ülést

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