Rejtély az NKA-ügyben: az ügyészség szerint kívülállóknak nem adnak információt a nyomozati cselekményekről

A válasz azonban egyértelművé teszi az alaphelyzetet:

az ügyészség saját közlése szerint ilyen információkat kívülállóknak nem ad át.

Így továbbra is nyitott kérdés, hogy Magyar Péter mire alapozta a szolnoki beszédében tett kijelentését, amikor előre jelezte, hogy hétfőn fejlemények várhatók az NKA-ügyben. Különösen annak fényében érdekes mindez, hogy a politikus az elmúlt napokban több alkalommal is nyilvánosan sürgette az ügyészséget különböző büntetőeljárásokban, miközben az ügyészség következetesen azt hangsúlyozza, hogy munkájának mércéje a törvényesség és a pártatlanság.

Az NKA-ügyben már több gyanúsított van

Az NKA körüli büntetőeljárás a választás után került a figyelem középpontjába. A nyomozás azokra a támogatásokra fókuszál, amelyekből egy ideiglenes kollégiumon keresztül 1079 támogatás esetében összesen mintegy 17,3 milliárd forintot osztottak ki.

Az ügyészség gyanúja szerint a pénzek egy részét az NKA törvényben meghatározott céljaitól eltérően használták fel.

Az eljárásban korábban több személyt is őrizetbe vettek, illetve letartóztatásba helyeztek. Az ügy politikai jelentőségét tovább növelte, hogy szeptemberben a Legfőbb Ügyészség Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. Hankó Balázs ugyanakkor politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárásnak nevezte az ügyet, és azt állította, hogy az NKA támogatásainak felhasználása jogszerűen történt.