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Huszonöt országból követték az eSzínház Fesztivált – kihirdették a díjazottakat

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Tizenhét előadás, tíz nap és huszonöt ország: rekordnézettséggel ért véget a hatodik eSzínház Fesztivál. A szakmai zsűri fődíját a Stúdió K Színház Nero – „A semmi nem a tied. Csak a minden.” című produkciója kapta, a közönség pedig az Elem (lemerülő játék) című előadást választotta a legjobbnak.

Viland Gabriella
2026. 09. 28. 9:00
A zsűri - Radnay Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművész-igazgató, Jászay Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az eSzínház vezetője Fotó: eszinhaz.hu
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Az idei nézettségi adatok azért is érdekesek, mert az online forma egyik legnagyobb előnye kezdettől az volt, hogy olyan nézőkhöz is eljuttathatja a magyar színházi produkciókat, akik földrajzi okokból nem tudnák azokat személyesen megnézni. Légrádi Gergely az eSzínház Fesztivál kezdete előtt a Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszélt, egy-egy előadás virtuális nézőterén általában 15–20 százalék a külhoni közönség aránya, miközben a nézők 40–50 százaléka vidékről, 30–40 százaléka Budapestről érkezik. Mint mondta, 

sok külföldön élő magyar számára az online felület teremti meg annak lehetőségét, hogy a világ bármely részéről hozzáférjen magyar kulturális tartalmakhoz.

Az online jelenlét közben az elmúlt években maga is változott. Légrádi korábbi interjúnkban arról is beszélt, hogy a színházak és társulatok egyre tudatosabban választják ki azokat a darabokat, amelyeket érdemes kreatív módon az online térre is átültetni. 

Az eSzínház sem pusztán közvetítő felületként működik: saját tartalmakat is készít, és társulatokkal együttműködve választja ki a rögzítésre szánt előadásokat.

A fesztiválnak van egy másik, a társulatok számára közvetlenül is fontos oldala. A jegybevételek jelentős része visszakerül a részt vevő színházakhoz. Légrádi Gergely lapunknak elmondta, az alapítványi formában működő eSzínház célja nem a minél nagyobb profit elérése: a jegybevételekből igyekeznek fenntartani a platformot és új tartalmakat készíteni, miközben a bevételből a társulatok is részesednek. Hosszabb távon pedig egy olyan gyűjteményt szeretnének létrehozni, amely megőrzi a magyar színházi előadásokat.

A most kihirdetett szakmai, közönség- és különdíjakat november 12-én adják át ünnepélyesen a Stúdió K Színházban.

 

eszínház fesztiválelemlégrádi gergelySzóljon hozzá!

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