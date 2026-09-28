Borítókép: Sylvester Stallone (Fotó: Mafab.hu)
Stallone-kvíz: 5 kérdés, amin még a legnagyobb rajongók is elvérezhetnek
Ismeri Rocky és Rambo történetét kívül-belül? Most kiderül, mennyire van képben a legendás színész filmjeivel és pályafutásával.
Melyik filmben alakítja Stallone a legendás bokszolót, Rocky Balboát?
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