Bálnavadászatról szavazunk tengerpart nélkül

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Magyarországnak ugyan nincs tengere, viszont Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hazánk is részt fog venni a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (IWC) következő ülésén. A rendkívül túlpolitizált szervezet tagjai szinte csak egymással foglalkoznak, a legkevésbé a bálnákkal.

Sitkei Levente
2026. 09. 28. 5:30
Fotó: NILLES LAURENT / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr
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France, Paris, 2024-12-21. A child on shoulders is holding a stuffed whale. Behind him is a sign reading Thank you Paul. A rally has been organised on the Place de la Republique to celebrate the recent release of Paul Watson, who has been imprisoned in Greenland since July at Japan s request. Photograph by Eric Broncard/Hans Lucas. France, Paris, 2024-12-21. Un enfant monte sur des epaules tient une baleine en peluche. Derriere lui une pancarte avec le texte « Merci Paul». Un rassemblement est organise sur la place de la Republique pour feter la recente liberation de Paul Watson, emprisonne au Groenland depuis juillet a la demande du Japon. Photographie par Eric Broncard/Hans Lucas. (Photo by Eric Broncard / Hans Lucas via AFP)
Paul Walker bálnavadászat elleni aktivista kiszabadításáért szervezett tüntetés Párizsban. Fotó: ERIC BRONCARD / Hans Lucas

Az IWC nagyjából 90 különböző tengeri emlősfajt különböztet meg, ezek különböző mértékben veszélyeztetettek vagy éppenséggel viszonylag stabil, esetleg növekvő állománnyal bírnak. A valaha 200-300 ezres állományú óriást, a kék bálnát 1966-ban nyilvánították szigorúan védetté, ma becslések szerint 15 ezer körül lehet az állomány, amely növekszik. De ezek csak becslések. 

Az óceánok kutatása nagyon nehézkes és drága, így alapvetően azok ismerik legjobban a bálnák állapotát, akik egyébként vadásznak is rájuk.

 Ilyen például Japán. A távol-keleti ország mindig ragaszkodott ahhoz, hogy bizonyos bálnafajok egyáltalán nincsenek veszélyben, ilyen például a csukabálna, amely könnyen lehet, hogy az egymillió egyedet is eléri a tengerekben, vagy a hosszúszárnyú bálna, amely 1966-ra, a bálnavadászati moratórium idejére ötezres egyedszámmal bírhatott, ma pedig akár 135 ezer is úszkálhat a világtengerekben.

Az IWC létrehozása azt a célt szolgálta, hogy a fenséges állatok ne haljanak ki, és sikerüljön az országokat rávenni a felelősségteljes vadászatra. Ez ugyan bizonyos szempontból sikerült, de nem biztos, hogy az IWC érdeme, az ipar igényei is vaskosan belejátszottak a változásba. Az IWC 1946-ban jött létre. 

Mivel nem csak olyan országok vehetnek részt a munkájában, amelyek kötődnek a tengerekhez, az idők során átalakult egy olyan szervezetté, amely diplomáciai harcok színtere lett, és összecsaptak a kereskedelmi bálnavadászatot ellenző és támogató országok a fórumain. 

2001-től kezdve napjainkig a tagországok száma megduplázódott, 2001-től 2008-ig évente hat ország kérte a felvételét. Egy meglepő közösség, nyugat-afrikai országok egy csoportja évtizedeken keresztül mindig a kereskedelmi bálnavadászatot támogatta. Köztük volt Benin, Elefántcsontpart, Gambia, Ghána, Guinea, Libéria, Mauritánia, Szenegál és Togo, ezek egyike se foglalkozik vagy foglalkozott bálnavadászattal. A gyanú szerint mindegyik állam jelentős egyéb támogatást kapott Japántól, amely vádat Tokió mindig visszautasította. A jelenség fordított esetben is megtörtént, hazánk, Ausztria, Svájc vagy Csehország szintén rendszeresen a bálnavadászat ellen foglalt állást, miközben nem csak bálnákkal nem találkoztunk soha, de tengerpartunk sincs. A feltételezés itt is az, hogy az ügyben nem érintett államokat a nagyok „megvették”, hogy bővítsék a szavazók listáját. Japán 2018-ban kilépett a szervezetből, mondván teljesen átpolitizálttá lett, és csak saját parti vizein folytat bálnavadászatot.

Wholesalers attend the auction of row Fin Whale meat at the Central Wholesale Market in Fukuoka City, Kyushu, western Japan, on November 29, 2025. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kazuki WAKASUGI / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Vásárlók egy hokkaidói bálnahús-árverésen. Fotó: KAZUKI WAKASUGI / Yomiuri

Az IWC eredményeként így kialakultak a „rossz”, és a „jó” államok, vagyis akik le akarják gyilkolni a bálnákat, és akik nem. A médiában is így állítják be Japánt, Norvégiát, Izlandot vagy a Feröer-szigeteket. Utóbbi évente tart egy bálnamészárlással járó fesztivált, ahol a helyiek csapdába ejtenek hosszúszárnyú gömbölyűfejű delfineket, majd azokat megölik. 

Ez nagyon látványos és elborzasztó, ugyanakkor ebből a fajból akár 800 ezer is élhet az óceánokban, így a véres ünnep nem okoz jelentős kárt az állományban.

 Időközben a bálnamegfigyelések szervezése hatalmas iparággá nőtt, a világon több, mint egymilliárd dollárt fialnak a látogatások a tengereken, főleg azokat szeretik a turisták, amelyek kiugranak a vízből, ráadásul közel vannak a partokhoz. Így a hosszúszárnyú bálna a húsa helyett a mozgása miatt népszerű a tengerek környékén.

Azt nem tudjuk, Magyarország a leendő IWC-találkozón milyen álláspontot fog képviselni.

Borítókép: Pingvinek egy antarktiszi elhagyott bálnavadász-telep romjainál (Fotó: NILLES LAURENT / HEMIS.FR)

japán bálnavadászGrönlandiwcSzóljon hozzá!

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