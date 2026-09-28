Nem komolyan veendő

Ezért sem könnyű kibogozni, hogy mit akar a szerző, mikor azzal a felütéssel ír nyílt levelet Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak, hogy „az SZFE-n és más, a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben“ az úgynevezett ejtőernyőzést véli felfedezni. Így hívják azt, amikor pozíciójukat vesztett vezetők átmentik magukat egy új rendszerbe, és Cserhalmi – felteszem – azt kéri számon a kulturális kormányzaton, hogy az SZFE új kuratóriumába a nyílt pályáztatás után olyan tagok is helyet foglaltak, akiket az egyetem szenátusa javasolt Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek. Egyfelől érthető, hogy Cserhalmi, akinek komoly ellenérzései alakultak ki a NER-rel és Vidnyánszky Attila működésével kapcsolatban is (dacára korábbi munkakapcsolatuknak, barátságuknak), nehezményezi, hogy a kulturális kormányzat Vidnyánszky vélt (!) embereit is hellyel kínálja. Másfelől mi ez, ha nem az a törzsi viselkedés, aminek ifjabb korában Cserhalmi is ellenállt? Bár Cserhalmi azt írta, nem vár választ, Nagy Ervin mégis megtette: ebben némi vádaskodás és az „elszámoltatás” ígérete közepette egy szimpatikus mondatot is megfogalmazott, miszerint szakítani kíván az efféle törzsi logikával.