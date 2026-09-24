Sandra Bullock palira vette a lányait, egyiküket ezért most egy őrült fanatikus kezéből kell megmentenie

Aki valami újat, merészet vagy elméset várt volna az Átkozott boszorkák 2-től, garantáltan csalódni fog, aki már az első részt sem szívlelte, nem most fogja meggondolni magát. Ezt általában hibaként szokás felróni de aki egyszerűen csak szeretne visszaülni ebbe a világba, és újra eltölteni egy estét az Owens családdal, az most sem jár rosszul.