Sandra Bullock palira vette a lányait, egyiküket ezért most egy őrült fanatikus kezéből kell megmentenie

Aki valami újat, merészet vagy elméset várt volna az Átkozott boszorkák 2-től, garantáltan csalódni fog, aki már az első részt sem szívlelte, nem most fogja meggondolni magát. Ezt általában hibaként szokás felróni de aki egyszerűen csak szeretne visszaülni ebbe a világba, és újra eltölteni egy estét az Owens családdal, az most sem jár rosszul.
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Majd harminc év telt el azóta, hogy, az Owens nővérek azt hitték, sikerült legyűrniük a beléjük szerelembe eső férfiakat halállal sújtó családi átkot, de a folytatásból rögtön kiderül, hogy óriásit tévedtek. Az Átkozott boszorkák 2. ezzel tulajdonképpen visszamenőleg is semlegesíti az első rész boldog végét, de ez kivételesen egy cseppet sem zavaró.
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