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Sandra Bullock palira vette a lányait, egyiküket ezért most egy őrült fanatikus kezéből kell megmentenie

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Majd harminc év telt el azóta, hogy, az Owens nővérek azt hitték, sikerült legyűrniük a beléjük szerelembe eső férfiakat halállal sújtó családi átkot, de a folytatásból rögtön kiderül, hogy óriásit tévedtek. Az Átkozott boszorkák 2. ezzel tulajdonképpen visszamenőleg is semlegesíti az első rész boldog végét, de ez kivételesen egy cseppet sem zavaró.

Dani Áron
2026. 09. 24. 5:20
Forrás: TMDb
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Aki valami újat, merészet vagy elméset várt volna az Átkozott boszorkák 2-től, garantáltan csalódni fog, aki már az első részt sem szívlelte, nem most fogja meggondolni magát. Ezt általában hibaként szokás felróni de aki egyszerűen csak szeretne visszaülni ebbe a világba, és újra eltölteni egy estét az Owens családdal, az most sem jár rosszul.

 

filmkritikaSandra BullockNicole Kidman

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Pozsonyi Ádám
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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