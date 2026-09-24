Történelmi paktum vagy totális gazdasági hidegháború? Trump és Hszi Csin-ping a vámháború szélén tárgyal ma

Tajvan kérdésével Donald Trump nem szívesen foglalkozik az amerikai-kínai csúcson (Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU)

Vörös szőnyeg és katonai parádé

Az amerikai adminisztráció mindent megtesz annak érdekében, hogy a feszült hangulat ellenére lenyűgözze a kínai delegációt. Hszi Csin-ping érkezésekor egy B-2 Spirit lopakodó és négy F-22 Raptor vadászgép hajtott végre díszrepülést a bázis felett. A Fehér Ház déli gyepén rendezett hivatalos fogadási ceremónián 479 katona állt sorfalat.

A csúcstalálkozó menetrendje a legmagasabb szintű állami pompát tükrözi. A látványos külsőségek ellenére ugyanakkor a tárgyalások kimenetele teljesen kiszámíthatatlan. Míg Kína gazdasága és exportgépezete stabilan működik, addig az amerikai elnöknek a közel-keleti háború árnyékában kell elérnie, hogy Amerika ne kerüljön hátrányba az új technológiai korszak hajnalán.