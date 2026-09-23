Polyák Gáborral az óbaloldal és Pressman pénzosztó embere egy személyben kapott posztot

Brüsszeltől az ellenzéki kabinetig

A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Polyák a 2017. decemberi LIBE-meghallgatás résztvevőjeként az akkori magyar kormány ellen foglalt állást. A médiajogászt tizenhat évvel ezelőtt balliberális körök még az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöki posztjára is esélyesnek tartották: 2009 októberének végén Majtényi László helyére Sólyom László és Bajnai Gordon jelölte.

A parlament akkor nem szavazott róla. 2022-ben Polyák felfüggesztette a Mérték élén végzett munkáját, hogy az egyesült ellenzék, az Egységben Magyarországért médiapolitikai kabinetjét vezesse; Márki-Zay Péter sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője volt. A választás után visszatért a „civil” műhelyhez.

A Tűzfalcsoport hangsúlyozta: a bizottsági meghallgatáson Polyák maga mondta ki, hogy a Fidesz-kormány médiapolitikája miatt lépett aktivista szerepkörbe, ezért vállalta 2022-ben az ellenzéki összefogás szakmai tanácsadását.

Pressman pénzét osztotta. Fotó: Ladóczki Balázs

Amikor még csak a tanszéken és Józsefvárosban gyakorolt

A Tűzfalcsoport felidézte azt is, hogy még pécsi tanszékvezetőként Polyák nyílt vitára invitálta az egyetemen kollégájaként oktató Hoppál Péter volt fideszes országgyűlési képviselőt, amiért az felhívta a figyelmet arra, hogy Polyák tanszékén napokon keresztül tartott érzékenyítő tréninget középiskolás diákoknak az Emberség Erejével Alapítvány.

A Nyirati András vezette alapítványt jelentős összeggel, félmillió dollárral támogatta Soros György; a szervezet honlapján a „partnerek”, illetve a „barátok” fül alatt többek között az Amnesty International Magyarország, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a TASZ és a NANE neve is szerepelt.

A Tűzfalcsoport szerint Polyák az önkormányzati választás óta az ellenzéki médiában is szerepelt. A Népszavában például arról beszélt, hogyan lehet rendkívüli felmondással, végkielégítés nélkül elbocsátani az önkormányzati lapoktól, tévéktől az előző vezetés alatt ott dolgozókat.

Egy önkormányzati lap vagy tévé tulajdonképpen közpénzből működik és közfeladatot lát el, ezért a szerkesztőség nem folytathat pártpropagandát. Ha mégis ezt tette, akkor az elkövetett jogsértés felelősei akár rendkívüli felmondással, végkielégítés nélkül elbocsáthatók

– mondta Polyák.