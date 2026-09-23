Polyák Gáborral az óbaloldal és Pressman pénzosztó embere egy személyben kapott posztot

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Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője lett a Médiatanács elnöke. Az Országgyűlés 132 igen és 52 nem szavazattal választotta meg az öt évre szóló tisztségre. A Tűzfalcsoport részletesen bemutatta Polyák pályafutását, kapcsolatrendszerét és politikai szerepvállalását, valamint azt is, hogyan vett részt az amerikai nagykövetség által támogatott médiapályázatok pénzeinek elosztásában.

Pámer Dávid
2026. 09. 23. 19:41
Fotó: Ladóczki Balázs
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Brüsszeltől az ellenzéki kabinetig

A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Polyák a 2017. decemberi LIBE-meghallgatás résztvevőjeként az akkori magyar kormány ellen foglalt állást. A médiajogászt tizenhat évvel ezelőtt balliberális körök még az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnöki posztjára is esélyesnek tartották: 2009 októberének végén Majtényi László helyére Sólyom László és Bajnai Gordon jelölte.

A parlament akkor nem szavazott róla. 2022-ben Polyák felfüggesztette a Mérték élén végzett munkáját, hogy az egyesült ellenzék, az Egységben Magyarországért médiapolitikai kabinetjét vezesse; Márki-Zay Péter sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője volt. A választás után visszatért a „civil” műhelyhez. 

A Tűzfalcsoport hangsúlyozta: a bizottsági meghallgatáson Polyák maga mondta ki, hogy a Fidesz-kormány médiapolitikája miatt lépett aktivista szerepkörbe, ezért vállalta 2022-ben az ellenzéki összefogás szakmai tanácsadását.

Parlament, Országgyűlés, Plenáris ülés, Polyák Gábor
Pressman pénzét osztotta. Fotó: Ladóczki Balázs

Amikor még csak a tanszéken és Józsefvárosban gyakorolt

A Tűzfalcsoport felidézte azt is, hogy még pécsi tanszékvezetőként Polyák nyílt vitára invitálta az egyetemen kollégájaként oktató Hoppál Péter volt fideszes országgyűlési képviselőt, amiért az felhívta a figyelmet arra, hogy Polyák tanszékén napokon keresztül tartott érzékenyítő tréninget középiskolás diákoknak az Emberség Erejével Alapítvány. 

A Nyirati András vezette alapítványt jelentős összeggel, félmillió dollárral támogatta Soros György; a szervezet honlapján a „partnerek”, illetve a „barátok” fül alatt többek között az Amnesty International Magyarország, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a TASZ és a NANE neve is szerepelt. 

A Tűzfalcsoport szerint Polyák az önkormányzati választás óta az ellenzéki médiában is szerepelt. A Népszavában például arról beszélt, hogyan lehet rendkívüli felmondással, végkielégítés nélkül elbocsátani az önkormányzati lapoktól, tévéktől az előző vezetés alatt ott dolgozókat. 

Egy önkormányzati lap vagy tévé tulajdonképpen közpénzből működik és közfeladatot lát el, ezért a szerkesztőség nem folytathat pártpropagandát. Ha mégis ezt tette, akkor az elkövetett jogsértés felelősei akár rendkívüli felmondással, végkielégítés nélkül elbocsáthatók

 – mondta Polyák.

Nyilatkozatát azonban úgy folytatta: 

Nem szabad azt elvárni, hogy az ellenzéki városok sajtója ne politizáljon. A politika a közélet fontos része, a politikai vitáknak helye van az önkormányzati médiában, de oly módon, hogy valamennyi oldal szabadon fejthesse ki véleményét.

 A cikk megjelenése után pár nappal Józsefváros polgármestere, Pikó András megbízta a szakértő által vezetett Mérték Médiaelemző Műhelyt, hogy legyen az önkormányzati lap „médiaombudsmanja”.

Ő maga mondta ki: Pressman pénzét osztotta

A Tűzfalcsoport felidézte: a Médiatanács-elnöki jelölés idején a Klikk TV stúdiójában Polyákot megkérdezték Pressmanről, és nem tagadta, hogy ő sztotta az amerikai nagykövetség pénzét. Hozzátette: a Mérték Médiaelemző Műhely az a szervezet, amelyik az amerikai nagykövetségtől kapott támogatást „független médiaszervezetek számára” osztja el. 

A Tűzfalcsoport szerint tehát nem a sajtó „rágalma”: ő maga ismerte el, kamera előtt, hogy a műhely évek óta az amerikai nagykövetség pénzét csatornázza a saját politikai oldalának tekintett szerkesztőségekhez. Polyák szerint a Mérték „watchdog szervezet”, amely „ellenőrizte a kormánynak a médiapolitikáját”, ezért a kormánytól nem fogadhatna el pénzt. Maradnak azok a külföldi források, „amelyek hajlandóak ilyen típusú kutatásokat finanszírozni”. 

A műsorvezető ezután rákérdezett: „az, hogy a Pressman pénzét osztja, amerikai pénzeket, ez a felszínen igaz, de a mélyében mégsem?” Polyák erre azt mondta: „hát ez annyiban igaz, hogy ez az amerikai nagykövetség által biztosított támogatás”. Amikor az összegről kérdezték, Polyák azt mondta: 

Most kicsit zavarban vagyok, nem készültem fel.” Aztán annyit kockáztatott: „maximum egy-egy médium számára ez tízmillió forint.

A Tűzfalcsoport emlékeztetett: a nyilvános eredménylisták ennél pontosabbak. A Szabad Média Pályázat harmadik körében önmagában 173 millió forintot osztottak szét huszonhat nyertes között. A Klubrádió 10 485 700 forintot, a Magyar Hang 10 461 000-et, a Debreciner 10 153 000-et, az Átlátszó 9 895 600-at, a 444 8 303 000-et kapott.

A kör bezárult

A 2010-es ORTT-elnöki kísérlet, a Mérték Soros- és nagykövetségi finanszírozása, a 2017-es brüsszeli meghallgatás, a 2022-es ellenzéki kabinetvezetői szerep és a Pressman-pénzek szétosztása után 2026 szeptemberében Polyák Gábor megkapta a Médiatanács elnöki székét. A Tűzfalcsoport szerint a civilség leple alatt felépített pálya most hatósági felhatalmazássá vált. A Klubrádióban elhangzott mondatok után pedig már nem lehet azt mondani, hogy mindez csak „kormányzati narratíva”. Ő mondta ki.

A kérdés innentől nem az, hogy Polyák Gábor független-e. A kérdés az, hogy a Médiatanács az ő keze alatt az lesz-e

– írta a Tűzfalcsoport.

 

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