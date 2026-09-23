Magyar Péteréket egy olyan kezdő sofőrhöz hasonlították, akinek már morognak az utasai

Iskolától a nyugdíjig

Hasonló, indulattal vegyes csalódottságot váltott ki a százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetése is. Azon még a többség nem akadt fenn, hogy a juttatást két részletre bontották: a felét augusztus végén kifizették, a másik felét viszont csupán novemberben tervezi odaadni a kormány, utalvány formájában. Az elégedetlenség fő oka az volt, hogy a kampányban arról volt szó: 700 ezer család kapja majd meg a juttatást. Ehhez képest végül jóval szűkebb körnek, 400 ezer gyermek után fizetik csak ki a támogatást.

De mindezek a reakciók semminek nevezhetők azokhoz képest, amelyek a kormány nyugdíjbejelentését kísérték. Augusztus végén érkezett a közlés, hogy január elsejével 120 ezer forintra növelnék a minimumösszeget az öregségi nyugdíjasok esetében. Elhangzott ugyanakkor utalás arra is: meglehet, hogy a magas nyugdíjúak nem kapják majd meg maradéktalanul a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Erre kritikus kommentek valóságos tömege jelent meg a különféle kormányzati oldalakon. Egy részük azt kifogásolta, hogy miért maradtak ki az emelésből a megváltozott munkaképességűek (a korábbi rokkantnyugdíjasok), a Tisza ugyanis a kampányban azt ígérte, hogy rájuk is sor kerül. Többen viszont igazságtalannak nevezték a lépést. Volt, aki azért, mert a 120 ezer forint körül kapók alig jutnak plusz­emeléshez, mások pedig azért, mert úgy vélték: olyanoknak is megemelik így a nyugdíját, akik feketén dolgoztak vagy nem is volt rendszeres állásuk, így jóval kevesebbet adtak be a közösbe. Olyan is volt, aki egyenesen azt követelte: ne a nyugdíjasokon próbálja ki a Tisza a kommunizmust.

Mások szégyenről, átverésről és arról írtak: a kormány azt akarja, hogy mindenki a hullazsákig dolgozzon.

Csökken a tábor

Bár önmagukban egyik mozzanatra sem lehet megfellebbezhetetlen kinyilatkoztatást alapozni, de tény, hogy több konjunktúraindex és a kormányzati döntések társadalmi értékelése is egy irányba mutat: fogy a türelem és a kormánnyal szembeni bizalom.