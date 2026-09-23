Magyar Péteréket egy olyan kezdő sofőrhöz hasonlították, akinek már morognak az utasai

A kommentfal nem téved?
De kanyarodunk vissza a hasonlatnak ahhoz a részéhez, amely az autóban ülő morgolódó utasokról szól. Az utasok, vagyis a választók az utóbbi időben valóban sokat morgolódtak, mégpedig Magyar Péter kedvenc felületén, a Facebookon. Az elmúlt hetekben több olyan gazdasági természetű témakör is felbukkant, ami nyomán az online térben tömegek kritizálták a kormány politikáját.
A legtöbbször amiatt, mert a döntések nem követték a kampányban hangoztatott tiszás ígéreteket.
Egyik jellemző ilyen példa a gyógyszerek forgalmi adójának csökkentése, ami ugyanis amiatt az intézkedés miatt kialakult a közösségi médiában, arra a Tiszában láthatóan nem készültek fel. Július végén tudatta a kormányzat, hogy a vényköteles gyógyszerek áfáját szeptember elsejétől az addigi öt százalékról nullára csökkenti.
Erős állítások kerültek elő: általánossá váltak azok a megjegyzések, hogy a kormány átverte a választókat, képmutatással vádolták a kabinetet, Magyar Pétert pedig egyenesen Rákosi Mátyáshoz hasonlították.
Az elégedetlenséget egyrészt az váltotta ki, hogy a kampányban Magyar még általánosságban beszélt a gyógyszerek áfájának csökkentéséről, másrészt pedig az, hogy a vényköteles gyógyszereknél legtöbbször az állam állja a készítmény árának bizonyos részét. Emiatt a beteg kevesebbet fizet, ebből következően az ötszázalékos áfa eltörlése nem egy esetben pár tíz, esetleg néhány száz forintos megtakarítást jelent.
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