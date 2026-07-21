Nem ezt ígérte a Tisza, az iskolakezdési támogatás miatt estek neki a kommentelők Magyar Péter embereinek

Míg egy másik vélemény szerint az iskolakezdési támogatás
nagy hűhó volt a semmiért.
Míg más egyenesen „szemétségnek” titulálta, hogy a Tisza a kampányban még arról beszélt, hogy minden iskolás gyerek részesülni fog a támogatásban, ám mostanra jelentősen megváltoztak a jogosultság feltételei. De olyan is volt, aki felidézte, hogy az Orbán-kormányok alatt minden gyermek ingyen kapta a tankönyvét, majd leszögezte:
A Tisza mindent megígért és semmit sem ad!
Valaki pedig köntörfalazás nélkül leírta, hogy a Tisza hazudott és nem erről volt szó.
Sokan vannak akik úgy vélik, a támogatás ezekkel a feltételekkel csak azoknak jár, akik nem dolgoznak. Ez pedig a 2010 előtti időket idézi vissza, amikor a szegényebb rétegeknek munka helyett inkább segélyt adott az állam.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)
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