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Nem ezt ígérte a Tisza, az iskolakezdési támogatás miatt estek neki a kommentelők Magyar Péter embereinek

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A tiszás képviselők büszkén hirdetik a közösségi oldalaikon, hogy a parlament megszavazta az iskolakezdési támogatást. A kommentelők nem osztoznak a kormánypárti politikusok örömében, ugyanis többen kifogásolták, hogy mást mondott a kampányban a juttatás bevezetéséről a Tisza.

Máté Patrik
2026. 07. 21. 20:00
Fotó: Csudai Sándor
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Míg egy másik vélemény szerint az iskolakezdési támogatás 

nagy hűhó volt a semmiért.

Míg más egyenesen „szemétségnek” titulálta, hogy a Tisza a kampányban még arról beszélt, hogy minden iskolás gyerek részesülni fog a támogatásban, ám mostanra jelentősen megváltoztak a jogosultság feltételei. De olyan is volt, aki felidézte, hogy az Orbán-kormányok alatt minden gyermek ingyen kapta a tankönyvét, majd leszögezte:

A Tisza mindent megígért és semmit sem ad!

Valaki pedig köntörfalazás nélkül leírta, hogy a Tisza hazudott és nem erről volt szó. 

Sokan vannak akik úgy vélik, a támogatás ezekkel a feltételekkel csak azoknak jár, akik nem dolgoznak. Ez pedig a 2010 előtti időket idézi vissza, amikor a szegényebb rétegeknek munka helyett inkább segélyt adott az állam. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)

 

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