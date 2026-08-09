A Fradi a Marca címlapján, amely Arda Güler miatt felszólította Real Madridot

A Real Madrid nem hagyhat Ferrarit porosodni a garázsban

„Lemondani arról a futballról, ami Gülerben rejlik, olyan lenne, mintha valaki egy Ferrarit hagyna porosodni a garázsban” – ezzel az erős hasonlattal állt elő a Marca.

Hozzáteszik, hogy a 21 éves török középpályás számára ezek a barátságos mérkőzések már régen túlnőttek egyszerű felkészülési időszakon.

A Real Madridnak jelenleg szüksége van valakire, aki kézbe veszi a karmesteri pálcát, és Güler Budapesten világossá tette, hogy erre neki van meg a megfelelő képessége

– jelentette ki a lap.

Ezután a Real két korábbi német válogatott, világbajnok klasszisához, Mesut Özilhez és Toni Krooshoz hasonlították a törököt.

„Időnként a mozgásában fel lehetett fedezni valamit abból az Özilből, akit annak idején maga Mourinho formált világklasszissá. Máskor pedig – természetesen mindezt a helyén kezelve – Toni Kroos jutott róla eszünkbe, aki olykor egyetlen kézmozdulattal képes volt felgyorsítani a csapat játékát” – írja a Marca, amely szerint Güler egyre hangosabban követeli magának a helyet a Real Madrid kezdőjében.