James Bond kedvéért készült a világ legértékesebb Toyotája

Fotó: Toyota

Ennek az összegnek a többszörösét kóstálná a két filmes prototípus kabrió, ám esetükben nem lehet piaci, hanem csakis eszmei értékről beszélni. Az egyik példánynak ugyanis nem sokkal a James Bond film premierje után nyoma veszett, a másik pedig évekig promóciós célt szolgált az USA-ban, majd Hawaiin találtak rá. Ekkor már maga a Toyota vásárolta meg, restaurálta, azóta pedig a 007-es ügynök nyitott csodaautója a gyár múzeumának egyik legféltettebb kincse.

Fotó: Toyota