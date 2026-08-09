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James Bond kedvéért készült a világ legértékesebb Toyotája

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Nem fért el egy legendás színész a 2000 GT kupé változatában, építettek hát a forgatásra két egyedi kabriót.

2026. 08. 09. 7:56
Forrás: Toyota
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Fotó: Toyota

Ennek az összegnek a többszörösét kóstálná a két filmes prototípus kabrió, ám esetükben nem lehet piaci, hanem csakis eszmei értékről beszélni. Az egyik példánynak ugyanis nem sokkal a James Bond film premierje után nyoma veszett, a másik pedig évekig promóciós célt szolgált az USA-ban, majd Hawaiin találtak rá. Ekkor már maga a Toyota vásárolta meg, restaurálta, azóta pedig a 007-es ügynök nyitott csodaautója a gyár múzeumának egyik legféltettebb kincse.  

Fotó: Toyota
Fotó: Toyota

 

 

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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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