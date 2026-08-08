Egyszerre csapásmérő eszköz és frissülést hozó jármű a rendőrség vízágyúja

Fotó: Készenléti Rendőrség

Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy vízágyúkat a rendszeresítés óta eltelt időben sokkal többször vetették be a katasztrófavédelem felkérésére vízszállító vagy különleges, tüzet oltó járműként, mint tömegrendezvényeken. Jellemzően olyan kárhelyekre mozgósítják őket, ahol szükség van a főágyú extra nyomására, vagy ahol a vízvételi hely nehezen megközelíthető.

Fotó: Készenléti Rendőrség

„Nagy élmény volt a nyári melegben bevezetett hűsítő akció, az embereknek nagyon tetszett vízágyúink frissítő hatásbemutatója, és meglepte őket a nagy, kék eszköz érkezése, de elég gyorsan partihangulat alakult ki a téren” – emlékezett vissza Kovács Attila törzszászlós, aki maga is részt vett a kánikulaenyhítő hadműveletben. A gépeknek is kellett a mozgás, a kezelőknek sem árt egy kis gyakorlás, és el is tudták használni a letárolt vizet.