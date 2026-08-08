Az angolok leleplezték Gianni Infantino volt szeretőjét, akit az UEFA pénzelt
Az Angliában megjelenő Daily Telegraph című lap fokozta a harcot a FIFA elnöke ellen. Az újság szombaton leleplező cikket közölt Gianni Infantino volt szeretőjéről. akinek az UEFA komoly végkielégítést fizetett akkor, amikor Infantino még az Európai Labdarúgó-szövetség főtitkára volt.
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